Događaj koji je obilježio NBA ligu u noći s ponedjeljka na utorak je brutalna reakcija najboljeg srpskog košarkaša i aktualnog MVP-a lige Nikole Jokića prema Markieffu Morrisu, igraču Miami Heata. Prvo je Morris napravio nesportski prekršaj na srpskom centru, a ovaj je uzvratio na brutalan način. S leđa je žestoko nasrnuo na Morrisa i doslovno ga složio na parket gdje se ovaj duže vremena previjao. Nakon svega se oglasio Morrisov brat Marcus koji je Jokiću poslao poruku.

"Čekao si da moj brat okrene leđa. Ovo sam ti zapamtio", poručio je gotovo pa prijetnju krilni igrač Clippersa.

Braća se oglasila

Ubrzo su mu preko Twittera uzvratila braća Jokić, Strahinja i Nemanja, koji su poznati po imidžu ‘opasnih’ tipova. Samo su za ovu priliku otvorili račun na ovoj društvenoj mreži.

"Trebao su pustiti stvari na miru umjesto da javno prijetiš našem bratu! Tvoj brat je prvi odigrao prljav potez. Ako želiš napraviti korak dalje, budi siguran da ćemo te čekati!! Braća Jokić".

Da su u pitanju zaista oni, potvrdio je "retvit" Nikolinog agenta Miška Ražnatovića, a onda je to potvrdio i novinar Mike Singer koji prati Denver, a koji je rekao da mu je Jokićev brat to potvrdio u tekstualnoj poruci.

Nakon toga dvije strane su izmijenlii po jednu poruku, a oglasio se i Markieff.

"Volim vidjeti mržnju. Bez sumnje, napravio sam težak prekršaj, što često radim, ali nikad nisam udario čovjeka koji je bio okrenut leđima. Srećom, drugačije smo odgojeni. Mogu prijeći preko toga i nastaviti dalje", napisao je na Twitteru.

Ovo prepucavanje postalo je, inače, priča dana u srpskim medijima. Telegraf je izvukao neke zanimljive detalje i o braći Jokić, ali i o američkim košarkašima.

Tko su braća Nikole Jokića?

“Oni su pogrešni momci s kojima se ne želite zakačiti”, citiraju nekadašnjeg Jokićevog suigrača Danila Gallinarija.

“Jokiću braća od malih nogu čuvaju leđa, a on je često i sam govorio kako je očvrsnuo uz njih još kao dijete i najmlađi u obitelji. Oni su posebno osjetljivi na to kada netko napadne Nikolu i odmah skaču u njegovu zaštitu”, piše Telegraf, koji navodi kako je stariji brat Strahinja imao neslavne trenutke zbog kojih je krajem 2019. godine došao u epicentar američkih medija.

Naime, uhapšen zbog napada na djevojku, koju je rukama gušio navodno joj prijeti da će je 'zadaviti do spavanja'. NY Times je naveo kaos je do svađe je došlo kada je on želio doznati sve o ljubavnoj prošlosti svoje izabranice što je ona odbijala.Kada mu je otkrila, njemu se odgovor nije svidio i nasrnuo je na nju.

Maltretirao Nikolu

Telegraf navodi kako su tada američki mediji navodili su da je uvježban za tjelohranitelja i da je svladao i brojne borilačke vještine.

"Kako je Nemanja Jokić jednom opisao, Strahinja je u jednom maltretirao Jokića tako što mu je bacao noževe oko glave. To mu je bila kazna jer se nije htio popeti na drvo tijekom piknika", navodi Telegraf.

Srednji Jokićev brat, Nemanja, zaluđen je pak MMA-om i teretanom. Osim toga tri je sezone ulazio s klupe u koledž ekipi Detroit Mercy, potom su uslijedile selidbe na druge manje atraktivne košarkaške destinacije.

Ameri isto imaju povijest nasilja

"Pravio sam greške. Kada sam bio mlad, košarka mi nije bila prioritet broj jedan. Izlasci, tulumi, opijanje, djevojke, to su mi bile glavne preokupacije. Sam sam donosio odluke tipa neću ili hoću trenirati", ispričao je Nemanja svojedobno

A da ni braća Morris nisu tako nevina bića, govori njihova povijest nasilja. Marcus je završio na sudu 2017. nakon što je s bratom i još trojicom tipova napao njihova bivšeg mentora, Erika Hooda, jer je ovaj navodno slao neprikladne poruke njihovoj majci.

Zbog jasnih dokaza da su bili glavni protagonisti napada na Hooda, njihov tadašnji klub Phoenix riješio ih se nakon samo osam mjeseci.