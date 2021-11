E Joka Joka / Srbin kreirao skandal: Jokićev trenutak ludila

Fantastični srpski košarkaš, aktualni MVP NBA lige Nikola Jokić, vodio je noćas po hrvatskom vremenu Denver Nuggetse do najvrednije pobjede ove sezone ostvarivši prvi triple-double u 2021./22., ali u samoj završnici se nakon grubog prekršaja zaletio u igrača Miamija i složio ga na pod, te na taj način kreirao skandal, situaciju koja je mogla eskalirati. USA NewsChannels javlja kako je Markieff Morris pretrpio navodnu ozljedu vrata pritom. Markieff Morris napravio je prekršaj na Jokiću na sredini terena klasičnim bodycheckom, zbog kojeg je naknadno isključen no srpskom centru zbog tog se poteza spustila roleta. Zaletio se u Morrisa i mučki ga s leđa ramenom oborio kao u američkom nogometu. Publika u Denverovoj dvorani Pepsi Centeru eruptirala je, došlo je do gužve na terenu. Prekid je trajao nekoliko minuta, a Jimmy Butler djelovao je posebno ratoborno i izgledao kao da se želi potući s cijelom klupom Denvera. Utakmica je, ako koga kojim slučajem zanima,. završila pobjedom Nuggetsa 113:96 a Jokić je do isključenja zabio 25 poena uz 15 skokova, 10 asistencija te po dvije blokade, ukradene i izgubljene lopte. Butler je s 31 poenom predvodio Miami. Denver je nakon ove pobjede na omjeru 6-4, dok je Miami pao na 7-3.