Nikad prežaljeni hrvatski košarkaš, sportski Mozart Dražen Petrović, tragično je stradao na današnji dan prije 30 godina. Hrvatska javnost, mediji, svi oni kojima je Dražen u srcu, prisjećaju se lika i djela čovjeka koji je bio drugačiji, koji kao da nije ni bio s ovog svijeta...

Dražen Petrović bio je izvanserijski košarkaš čija je genijalnost bila predmet divljenja. I danas danas se priča o njegovim radnim navikama, karakteru i predanosti. Naravno, priča se i o domoljublju. Dražen je, naime, jako volio domovinu Hrvatsku i obožavao igrati za reprezentaciju...

Nažalost, u popodnevnim satima tog kobnog 7. lipnja 1993., točnije u 17.20, Dražen nas je napustio nakon tragične automobilske nesreće.

Po Dražena je na aerodrom u Frankfurt bila došla njegova tadašnja djevojka Klara Szalantzy u društvu prijateljice Hilal Edebal. Iako je prvotno Dražen trebao avionom nastaviti put Münchena, sudbonosno je odlučio nastaviti put iz Wroclawa automobilom...

Dražen i ona u vezi su bili tek nekoliko mjeseci. Klara je Dražena trebala odvesti u München, ali na autocesti kod Ingolstadta, na njemačkoj autocesti A9, Klara je izgubila kontrolu nad vozilom i sudarila se sa šleperom koji joj je prepriječio put.

Na mjestu je preminuo

Dražen je spavao i bio nevezan, a u trenutku sudara s cisternom izletio je kroz prednje staklo na automobilu i na mjestu preminuo. I dok Draženovi obožavatelji i prijatelji u Hrvatskoj i širom svijeta već godinama s bolnim sjećanjem i tugom obilježavaju obljetnice njegove pogibije, osoba koja je Dražena odvela u smrt Klara Szalatny sa svojim sjećanjima na posljednje Draženove trenutke nikada nije izišla u javnost. Klara Szalatny nastavila je živjeti daleko od očiju javnosti, a naposljetku se udala za legendarnog njemačkog nogometaša Olivera Bierhoffa.

Na svaku obljetnicu Draženove smrti dosta se pažnje posvećuje njoj, a malo tko zapravo i govori o drugoj Draženovoj suputnici, Hilal Edebal.

Emotivan susret

"Vrlo sam se emotivno istrošila od ovog susreta, mislila sam da neću moći izdržati. To je samo dio filma koji je napravljen u Istanbulu i objavljen zbog godišnjice smrti mog sina. Hilal je uništena, ona se uopće ne sjeća da je bila u tom automobilu", rekla je Biserka Petrović prije nekoliko godina godine u intervjuu za Dnevni Avaz.

U vrijeme nesreće Hilal je, inače, imala 23 godine i studirala je i igrala košarku u SAD-u. Poslije nesreće osam je mjeseci bila u komi sa slomljenim kostima ruke i kuka. Nikada se nije potpuno oporavila, a pokušala se i ubiti kada se htjela baciti sa 17. kata...

"Pokušala sam se ubiti, okončati muku. Htjela sam se baciti sa 17. kata. Samo sam se željela probuditi iz noćne more. Mislila sam da ću, kad skočim, prestati sanjati ovu moru", ispričala je svojevremeno za NY Daily News.

"Nisam prepoznavala ništa u Münchenu, gradu u kojem sam odrasla. Kamo god da sam pošla, roditelji su me morali dovoditi natrag. Liječnici su mi rekli da će se moj mozak nakon šest do osam godina potpuno oporaviti. Nažalost, nisam to dočekala", dodala je. Hilal se godinama pokušavala vratiti normalnom životu, ali joj je to teško uspijevalo. Radila je kao prevoditeljica, ali je imala problema.

"Otpuštaju me jer ne mogu zapamtiti sadržaj telefonskih razgovora ni osobe s kojima sam razgovarala. Zaboravljam na poruke koje bih trebala prenijeti", otkrila je svojevremeno Hilal, koja se prije nekoliko godina preselila u Tursku gdje je dobila posao organizatorice turističkih putovanja.

Član Kuće slavnih

Dražen je rođen 1964. godine, svoj košarkaški put započeo je u redovima Šibenke, a nastavio u Ciboni i Real Madridu te naposlijetku u NBA ligi, koja je tada europskim košarkašima bila prilično neotkrivena. Portland Trail Blazersi (ni)su mu dali šansu, u dresu New Jersey Netsa dokazao je ne samo da mu je mjesto među košarkom elitom već da je može i predvoditi.