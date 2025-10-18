Susret Eurolige zasjenila teška ozlijeda grčkog centra: U suzama napustio teren

Euroligaški derbi između Anadolu Efesa i Panathinaikosa u Istanbulu završio je šokantno za domaćine. Grčki prvak slavio je s uvjerljivih 95:81, ali rezultat je ostao u sjeni teške ozljede centra Efesa, Georgiosa Papagiannisa.

Ozljeda se dogodila pet minuta prije kraja druge četvrtine, kada je Papagiannis pokušao zakucati, a zatim nezgodno doskočio na lijevu nogu. Odmah je pao na parket i počeo se previjati od bolova, dok su igrači obje momčadi i klupski liječnici brzo okružili grčkog centra.

Nakon kratkog pregleda, 28-godišnjak je iznesen s terena na nosilima, a u trenutku dok su ga iznosili bio je vidno potresen i u suzama. Kasnije su liječnici potvrdili najgore – puknuće prednjeg križnog ligamenta (ACL) lijevog koljena.

Ozljedu grčkog košarkaša pogledajte OVDJE

Papagiannis će morati na operaciju i čeka ga pauza od najmanje osam mjeseci.

Efes je u priopćenju potvrdio i da je Ercan Osmani u istoj utakmici ozlijedio rame, te će izvan terena biti otprilike tri tjedna.

Podsjetimo, turski klub već ranije nije mogao računati na centra Vincenta Poiriera, koji se oporavlja od operacije koljena.

Papagiannis je ovog ljeta stigao u Efes iz Monaca, a ranije je igrao za Panathinaikos i Fenerbahče. U prva četiri ovosezonska nastupa u Euroligi prosječno je bilježio 1,8 poena, 3,5 skokova i 1,3 asistencije u 16 minuta po utakmici.

Za Anadolu Efes, koji je sezonu otvorio s nekoliko neuvjerljivih predstava, ovo je novi veliki udarac, jer su ostali bez još jednog važnog igrača u borbi za povratak na vrh Europe.

