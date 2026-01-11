Snimke koje su obišle svijet: Sudac pretučen pred kamerama

U brazilskoj košarkaškoj ligi NBB dogodio se težak incident nakon utakmice Pato Basquete – Caxias do Sul. Nakon poraza domaćih 85:91 poslije dva produžetka, dio osoba povezanih s klubom fizički je napao suca Diega Chiconata.

Sudac je srušen na parket te udaran i šutiran, a napad su prekinuli igrači i policija.

Escenas lamentables vistas en la liga de baloncesto de Brasil:



Al terminar el partido entre Pato Basquete y Caxias, miembros del cuerpo técnico de Pato Basquete acorralan y agreden al árbitro



pic.twitter.com/btre8xryYB — Pasion Basket (@PasionBasketNBA) January 10, 2026

Chiconato je zadobio lakše ozljede i odmah podnio kaznenu prijavu, dok su snimke nasilja obišle društvene mreže.

NBB je oštro osudila događaj, suspendirala više osoba iz Pato Basquetea i klubu izrekla mjeru igranja domaćih utakmica bez publike do daljnjega. Klub je u priopćenju osudio nasilje i najavio punu suradnju s nadležnim tijelima.

