Brutalni napad /

Snimke koje su obišle svijet: Sudac pretučen pred kamerama

Snimke koje su obišle svijet: Sudac pretučen pred kamerama
Foto: Sports Press Photo/ddp Usa/profimedia

NBB je oštro osudila događaj, suspendirala više osoba iz Pato Basquetea

11.1.2026.
23:22
Sportski.net
Sports Press Photo/ddp Usa/profimedia
U brazilskoj košarkaškoj ligi NBB dogodio se težak incident nakon utakmice Pato Basquete – Caxias do Sul. Nakon poraza domaćih 85:91 poslije dva produžetka, dio osoba povezanih s klubom fizički je napao suca Diega Chiconata.

Sudac je srušen na parket te udaran i šutiran, a napad su prekinuli igrači i policija.

 

 

Chiconato je zadobio lakše ozljede i odmah podnio kaznenu prijavu, dok su snimke nasilja obišle društvene mreže.

NBB je oštro osudila događaj, suspendirala više osoba iz Pato Basquetea i klubu izrekla mjeru igranja domaćih utakmica bez publike do daljnjega. Klub je u priopćenju osudio nasilje i najavio punu suradnju s nadležnim tijelima.

TučnjavaSudac
