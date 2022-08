Srpski mediji u utorak prenose izjavu Ace Petrovića o svom bratu Draženu. O njoj pišu u kontekstu otkrivanja istine od strane Ace, da je Zvezda mogla dovesti Dražena, samo da se to nije dogodilo zbog igre sudbine (čitaj Nakićevog nebeskog koša).

Odbija teorije da je Dražen u Cibonu došao zbog Ace

Brat Dražena Petrovića, također sjajan igrač i sada proslavljeni trener, odbija teorije po kojima je zbog njega Cibona dobila legendarnog šutera. Za sve je kriv jedan drugi igrač Cibone. Jer, Aco je otkrio kako je Dražen umalo završio u Crvenoj Zvezdi.

"Ovako retroaktivno gledajući bilo bi to najlakše reći i meni bi to nahranilo ego da mogu reći da je Dražen došao zbog brata. Ne. Dražen je došao u Cibonu zbog Nakićevog horoka s kojim je Cibona osvojila titulu. Cibona je s tim košem igrala Ligu prvaka i Dražen je zbog toga došao", otkrio je Aleksandar Petrović.

Cibona je u sezoni 1983/84 završila kao prva poslije regularnog dijela sezone i generacija u kojoj su igrali Mihovil Nakić, Andro Knego, Zoran Čutura i Franjo Arapović došla je u play-off do finala sa Crvenom zvezdom. Nakon tijesne pobjede 78:76 u prvoj utakmici u Zagrebu, zvezdaši su uzvratili i pobijedili rivala sa osam razlike u Beogradu. A onda je Nakić nebeskim šutom horokom na šest sekundi do kraja donio pobjedu rezultatom 72:71. A taj horok je donio i najboljeg igrača Europe u to vrijeme.

"Da je Zvezda bila prvak nisam siguran da li bi Draženova odluka bila Cibona ili Zvezda. Taj koš Nakića je trasirao taj dolazak Dražena i te dvije titule prvaka Europe u tom kontekstu", otkrio je Petrović.

Nakon toga Dražen je sljedeće sezone otišao u Cibonu za koju je nastupao četiri godine i sa kojom je osvojio titule prvaka Europe 1985. i 1986. godine.