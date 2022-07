Prije tri dana prekinuta je Akcija za spas Cibone koju je prije tri tjedna pokrenuo Aco Petrović, zajedno sa Sašom Pavličićem-Bekićem i još nije poznato što će se dogoditi s kultnim zagrebačkim košarkaškim klubom.

Nakon što je prekinuta akcija za spas Cibone, nisu se pojavljivale nikakve vijesti pa se Aco odlučio oglasiti na Twitteru i poslati oštru poruku čelnicima kluba.

"Gospodo Šeriću, Matasiću i Roziću morate se početi oglašavati što se dešava sa Cibonom jer to nije vaša privatna svojina nego zagrebački brand. Čak i ako su informacije loše to morate komunicirati ljudima kojima je stalo do kluba!", napisao je Aco Petrović u objavi na Twitteru.

Ukupno se, podsjetimo, od potrebnih 3 milijuna eura za spas kluba, koliko su dugovanja, skupilo pola milijuna.