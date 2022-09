Hrvatski košarkaši danas od 14.15 sati igraju posljednju utakmicu u skupini protiv iznimno motivirane Ukrajine. Kako je u igri posljednje kolo i plasman u skupini odlučuje o protivnicima u sljedećoj fazi, razne su kalkulacije u igri.

Jedno je jasno, ako hrvatska bude poražena, završit će kao četvrta momčad u skupini i ići na prvog iz skupine C, a to će biti pobjednik večerašnjeg okršaja Srbije i Poljske. To bi svakako bilo dobro izbjeći, jer je u tom meču veliki favorit jaka Srbija.

Srpski Blic piše u naslovu: "Hrvati, sve je na vama! Dan odluke za put Srbije do zlata", i pojašnjavaju da suparnik Srbije ovisi od današnjem rezultatu Hrvatske.

Neće im biti lako

"Ako Hrvatska pobijedi s manje od 18 razlike, protiv Srbije će igrati Italija. Ako razlika bude veća, na četvrto mjesto curi Ukrajina. U slučaju poraza momčad Damira Mulaomerovića pada na četvrto mjesto i to bi garantiralo veliki derbi već u osmini finala", piše Blic.

Srbiji protiv Poljske neće biti lako, iako je veliki favorit. Momčad koju predvodi 35- godišnji veteran i naturalizirani Amerikanac Slaughter i njihova devetka, Ponitka, mogu napadački naštetiti Srbima. Poljsku s klupe predvodi hrvatski strateg Igor Miličić.

U redovima istočnih susjeda neće biti Nemanje Nedovića koji je ozlijeđen, a izbornik Svetoslav Pešić nije odlučio pozvati Miloša Teodosića što je podiglo dosta prašine među tamošnjim medijima.