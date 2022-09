Hrvatski košarkaši danas od 14:15 sati igraju posljednju utakmicu u skupini protiv iznimno motivirane Ukrajine. Kako je u igri posljednje kolo i plasman u skupini odlučuje o protivnicima u sljedećoj fazi, razne su kalkulacije u igri.

Jedno je jasno, ako hrvatska bude poražena, završit će kao četvrta momčad u skupini i ići na prvog iz skupine C, a to će biti pobjednik večerašnjeg okršaja Srbije i Poljske. To bi svakako bilo dobro izbjeći, jer je u tom meču veliki favorit jaka Srbija.

EUROBASKET

HRVATSKA UKRAJINA

Sastavi:

Hrvatska: Jaleen Smith, Lovro Gnjidić, Dominik Mavra, Krunoslav Simon, Toni Perković, Bojan Bogdanović, Mario Hezonja, Ivan Ramljak, Dario Šarić, Roko Prkačin, Ivica Zubac i Karlo Matković.

Ukrajina: Tkachenko, Lukashov, Mykhailiuk, Bobrov, Pustovyi, Len, Sanon, Bliznjuk, Skapintsev, Zotov, Gerun, Sidorov.

Pobjedom bi naša reprezentacija imala šanse za izbjeći Srbiju u osmini finala, a to se neće dogoditi ako ne dobijemo Ukrajince. Dobijemo li s osam ili više poena razlikom, imat ćemo neugodniji ždrijeb u nastavku natjecanja, Pobjeda bi nas u osmini finala vodila na Poljsku, Izrael, Finsku ili Češku, što je gotovo svejedno. A prođemo li u četvrtfinale, onda bi išla na Španjolsku ili Litvu, što je sigurno bolje nego za polufinale igrati protiv Slovenije.

'Treće mjesto je cilj'

Znači, bolje je pobijediti, ali ne više od sedam razlike. Sudeći prema izjavi našeg Izbornika Damira Mulaomerovića možemo zaključiti da je i njegova želja treće mjesto: "Slijedi za nas vrlo bitna utakmica protiv Ukrajine, vrlo atletične i dobre ekipe s par vrhunskih individualaca", rekao je strateg i nastavio:

"Zato i imamo slobodan dan, da se odmorimo, da pogledamo i analiziramo i napravimo dobar scouting i da sutra u 14.15 sati izađemo spremni. Važna je to utakmica za treće mjesto u skupini, što nam je cilj i idemo prema tome i prema pobjedi", rekao je Mula.

Nakon utakmice s Ukrajinom, Hrvatska putuje u Berlin gdje će 11. rujna odigrati utakmicu osmine finala, a protivnik će biti poznat nakon sutrašnjih odigranih utakmica.