Košarkaši Splita u dramatičnoj su završnici ostvarili vrlo važnu pobjedu protiv beogradske Mege svladavši ju sa 81-80 (25-27, 13-16, 21-12, 22-25) u utakmici 24. kola ABA lige.

To je bila šesta pobjeda u sezoni za splitske košarkaše (6-17) kojom su zadnjoj Krki (4-18) pobjegli na dvije pobjede razlike u borbi za izbjegavanje izravnog ispadanja iz ABA lige. Do kraja sezone Splićanima su ostale još tri utakmice, dok će slovenska momčad imati još četiri nastupa.

Za treću uzastopnu pobjedu Splita Toni Perković je ubacio 21 koš, Amerikanac Shannon Shorter je postigao 17, a Slovenac Nejc Barič 15 poena. Megu je predvodio sjajni Boriša Simanić koji je postigao 30 koševa pogodivši sedam trica iz osam pokušaja.

Fantastična utakmica

Mega je serijom 11-0 s kraja druge i početkom treće četvrtine došla do 12 koševa prednosti (38-50) u 22. minuti. No, "žuti" su do kraja trećeg perioda ubacili 21, a primili samo pet koševa te u zadnjih deset minuta ušli s prednošću od četiri poena (59-55).

U zadnjoj četvrtini je domaća momčad došla do +7 (71-64) u 36. minuti, ali je nakon trice Simanića Mega došla na jedan poen zaostatka (73-72) 70 sekundi prije kraja. Kod 75-74 pola minute prije kraja, Matković je napravio nesportsku pogrešku na Karlu Žganecu, koji je pogodio jedno od dva bacanja, a na isteku sljedećeg napada Perković je tricom od ploče digao prednost Splita na 79-74.

Simanić novom tricom smanjuje na 79-77, a kad je pet sekundi prije kraja Shorter pogodio oba bacanja za 81-77, činilo se da je drami kraj. No, za novi zaplet pobrinuo se Toni Perković koji je, ničim izazvan, išao blokirati pokušaj trice Nikole Jovića. Perković je zaradio osobnu pogrešku, a Jović je pogodio tricu i dobio dodatno slobodno bacanje za produžetak. Ipak, gostujući krilni igrač je promašio i pokrenuo lavinu oduševljenja na dobro ispunjenim tribinama u maloj dvorani na splitskim Gripama.

Na tribinama na Gripama bilo je čak 17 NBA skauta koji su vrlo česti gosti na utakmicama mašinerije Miška Ražnatovića, koji je također pratio utakmicu u Splitu. Očito se najbolje pokazao Boriša Simanić, ali su skauti gledali i prema Nikoli Joviću. A u dobrom svijetlu pokazali su se i hrvatski talenti, Karlo Matković i Matej Rudan.

ABA liga - 24. kolo

Split - Mega 81-80

Odigrano prije:

Igokea - S. centar 83-67

FMP - Borac 90-82

C. Olimpija - Partizan 81-79

Mornar - Zadar 86-84

Budućnost - Cibona 90-65

C. zvezda - Krka 76-56

Ljestvica