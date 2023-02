Domaći su igrali bez svog najboljeg igrača, "All-Stara" Shaija Gilgeous-Alexandera, dok su u redovima gostiju nastupila oba njihova "All-Stara" Domantas Sabonis i De'Aaron Fox, a ta je razlika najbolje bila vidljiva u samoj završnici. Zahvaljujući svojim liderima na parketu Kingsi su se odvojili tijekom četvrte četvrtine na dvoznamenkastu prednost i mirno priveli susret kraju.

Fox je ubacio 33 koša za Kingse, dok je Sabonis odigrao još jednu svestranu utakmicu sa 14 poena, 15 skokova i 8 asistencija. Kod Thundera najefikasniji je bio Isaiah Joe sa 24 ubačaja, po 18 su dodali Josh Giddey i Luguentz Dort.

Sacramento je i dalje treći u Zapadnoj konferenciji s omjerom pobjeda i poraza 35-25, dok je Oklahoma City pala na 13. mjesto Zapada sa 28-32 i sve je manje izgledno da će dohvatiti barem "play-in".

Ivica Zubac je zbog ozljede lista propustio gostovanje Los Angeles Clippersa kod vodeće momčadi Zapada Denver Nuggetsa, a Clippersi su drugu utakmicu zaredom izgubili nakon produžetka, prije dvije večeri su izgubili 175-176 od Sacramenta nakon dva produžetka, a ovoga puta su Nuggetsi bili bolji sa 134-124 nakon jednog dodatka. Ključnim se pokazao udar Nuggetsa od 7-0 u samo 70 sekundi na početku produžetka. Briljirao j dvostruki osvajač MVP nagrade Nikola Jokić s još jednim "triple-double" učinkom od 40 koševa, 17 skokova i 10 asistencija, a sjajne pomagače imao je u Michaelu Porteru koji je ubacio 29 poena uz 11 skokova i Jamalu Murrayu sa 21 ubačajem i 12 asistencija. Kod Clippersa najefikasniji su očekivano bili Kawhi Leonard sa 33 i Paul George sa 23 pogotka.

Nuggetsi su se učvrstili na vrhu Zapada sa 43-19, dok su Clippersi sa 33-30 na petom mjestu Zapada.

Prvaci Golden State Warriorsi upisali su važnu 109-104 pobjedu protiv izravnih konkurenanata za ulazak u doigravanje Minnesota Timberwolvesa. Oba su sastava bila bez svojih najvećih zvijezda, Warriorsi bez Stephena Curryja, Andrewa Wigginsa i Draymonda Greena, Wolvesi bez Karl-Anthonyja Townsa i Rudyja Goberta, a uoči početka dvoboja su bili na 50-postotnim učincima. Očekivala se neizvjesna utakmica i ona se i dogodila, kod vodstva Warriorsa 107-104 Jordan McLoughlin je imao otvoreni šut za poravnanje 13 sekundi prije kraja, ali bio je neprecizan da bi potom Jordan Poole s dva pogođena slobodna bacanja postavio konačni rezultat četiri sekunde prije isteka vremena. Prvake je do pobjede predvodio Klay Thompson sa 32 koša, Donte DiVincenzo je dodao 21, a Kevon Looney je imao 12 poena i 17 skokova, dok je Naz Reid odigrao najbolju utakmicu karijere sa 30 pogodaka za goste.

Golden State je ovom pobjedom stigao do učinka 31-30 i sedmog mjesta na Zapadu, dok je Minnesota sa 31-32 na devetom mjestu Zapada.

Derbi večeri odigran je u Milwaukeeu gdje su domaći Bucksi u "reprizi" finala iz 2021. svladali Phoenix Sunse sa 104-101 i upisali svoju 14. uzastopnu pobjedu što je rekordni niz uspjeha u NBA ove sezone iako su igrali bez svog prvog igrača Giannisa Antetokounmpa zbog ozljede zapešća. U Antetokounmpovu odsustvu istaknuli su se Jrue Holiday sa 33 ubačaja i Brook Lopez sa 22 poena, 13 skokova i 4 blokade te ključnim potezima u završnici. Naime, Lopez je zabio za 102-100 33 sekunde prije kraja, potom je odličnom reakcijom u obrani zatvorio prodor Devina Bookera i osvojio loptu za svoju momčad. Nakon što je Joe Ingles s dva slobodna bacanja odveo Buckse do prednosti 104-100 11 sekundi prije isteka vremena, Sunsi su odigrali smušeni napad nakon kojega je Bookeru preostalo samo šutnuti očajničku tricu iz kuta sekundu prije kraja. No, Ingles je neracionalno napravio prekršaj pa je Booker dobio tri slobodna bacanja. Trebao je pogoditi prva dva, promašiti treće i nadati se skoku u napadu i pogotku za produžetak svojih suigrača. No, promašio je već prvo i tako uništio i posljednju nadu svog sastava koji i dalje čeka na debi svog posljednjeg velikog pojačanja Kevina Duranta. Booker se zaustavio na 24 ubačaja, a DeAndre Ayton je dodao 22 uz 11 skokova za Sunse.

Milwaukee je i dalje druga momčad Istoka i čitave lige sa 43-17, dok je Phoenix četvrti na Zapadu sa 33-29.

Veliki preokret dogodio se u Dallasu gdje su Los Angeles Lakersi nadoknadili 27 koševa minusa i na kraju svladali domaće Maverickse sa 111-108. Predvođeni svojim dvama superzvijezdama Lukom Dončićem i Kyrieom Irvingom Mavsi su sredinom druge četvrtine vodili sa 48-21, no Lakersi su predvođeni svojim superzvijezdama Anthonyjem Davisom i LeBronom Jamesom stigli do egala već krajem treće četvrtine da bi se u neizvjesnoj završnici bolje snašli Lakersi. Posljednju priliku za Mavse imao je Irving, ali njegov pokušaj trice s centra sa zvukom sirene nije stigao niti do obruča. Davis je sa 30 koševa i 15 skokova predvodio Lakerse, James je dodao 26 ubačaja i 8 skokova,dok se ispostavilo kako je 26 poena i 9 skokova Dončića te 21 ubačaj i 11 skokova Irvinga premalo za Mavse.

Lakersi s omjerom 29-32 12. na Zapadu i još uvijek izvan pozicija koja vode u posezonu, dok su Mavsi sa 32-30 šesti na Zapadu te drže posljednje mjesto koje izravno vodi u doigravanje.

Sjajnu večer imao je Damian Lillard u 131-114 domaćoj pobjedi Portland Trail Blazersa protiv slabih Houston Rocketsa. Lillard je postigao 71 koš pogodivši 13 trica i tako izjednačio ovosezonski rekord po broju ubačenih poena u jednoj utakmici Donovana Mitchella. Lillard je tako za 10 koševa nadmašio svoj dosadašnji najbolji učinak u karijeri te postao osmi igrač u povijesti koji je postigao 70 ili više poena u jednoj utakmici.