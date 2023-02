Zvijezda Portland Trail Blazersa, nevjerojatni Damian Lillard, noćas po našem vremenu odigrala je senzacionalnu utakmicu i ubacila 71 koš u pobjedi svoje momčadi protiv Houston Rocketsa. Dvoboj igran igran u Moda Centeru u Portlandu završio je 131:114, a Lillard je teren napustio uz ovacije publike nakon dosad neviđene partije. Čitava Amerika, ali i košarkaški svijet - bruje o partiji Lillarda koji je odigrao kao da nije s ovog svijeta...

Već na poluvremenu bio na 41

Lillard je, naime, već na poluvremenu imao 41 ubačen koš, a kraj ogleda završio je rekordom karijere. Iz igre je pogađao 22/38, od čega 13/22 za tri poena. Učinku karijere dodao je po šest skokova i asistencija. Ubačenih 13 trica je rekord franšize i drugi najbolji takav učinak svih vremena u NBA ligi, a 71 koš ukupno osmi najviši učinak u povijesti najjače košarkaške lige svijeta.

"Uživam u onim trenucima kad sam idem na sve ili ništa, kad sam u napadačkom modu", kazao je Lillard nakon svoje epske predstave, prenosi ESPN pisanje AP-a.

Ubrzo nakon što su trake pale na teren i gomila krenula prema izlazima, Lillard je bio pozvan na testiranje na droge. Ispostavilo se da se sedmerostruki All-Star igrač koji se ne boji šutnuti tricu s pola terena - boji se igala.

'Znam da imam puno tetovaža, ali...'

“Znam da imam puno tetovaža, ali kada vadite krv, to je drugačije od tetovaža. To me baca u nesvjest," kazao je Lillard pokazujući podignutom rukom, a zatim ju spustio.

Lillard je bio testiran one noći kada se izjednačio s Donovanom Mitchellom iz Clevelanda po broju koševa u utakmici ove sezone nakon što je Mitchell također zabio 71 u pobjedi protiv Chicaga 2. siječnja.

Njegovih 13 trica također je bio jedan manje od NBA rekorda Klaya Thompsona iz Golden Statea 2018. Thompsonov suigrač iz Warriorsa Stephen Curry (2016.) i Zach LaVine iz Chicaga (2019.) također su postigli 13 trica.

Lillard je srušio vlastitu granicu franšize od 61 poena, što je učinio dvaput, na tricu s 4:42 preostatka, što je također nadmašilo njegov prethodni rekord karijere za trice, koji je iznosio 11.

Poznat po svojoj poniznosti, Lillard nije bio siguran kako obilježiti ovaj veličanstveni trenutak u svojoj karijeri...

Svaki košarkaš uživa u trenucima kad su vrući'

"Mislim da svaki košarkaš uživa u onim trenucima kada ste vrući, u napadu ste jako dobri i ide vam, osjećate se dobro," kazao je Lillard i dodao:

"Ali, to su stvari s kojima se poslije borim, kao kad sam izašao s terena, jesam li trebao biti pretjerano uzbuđen ili što?"

U posljednjim minutama utakmice publika u Moda centru bila je na nogama, telefoni su snimali trenutak, dok su skandirali “MVP! MVP!"

"To je stvarno, stvarno bila maestralna izvedba", rekao je trener Blazersa Chauncey Billups. “Bilo je to umjetničko djelo. To je bilo nevjerojatno.”

Damian Lillard postao je prvi košarkaš ikad koji je neku NBA utakmicu zaključio sa 70+ koševa, pet ili više skokova i asistencija uz barem 10 ubačenih trica. Bila mu je ovo peta utakmica u karijere u kojoj je ubacio 60 ili više koševa i njom se približio tragično preminulom Kobeu Bryantu, koji je odigrao takvih šest susreta. Neuhvatljiv rekord drži Wilt Chamberlain s 32 utakmice u kojima je ubacio 60+ koševa.

Pamtit će se njegovo košarkaško ludilo

Čudesnu večer Lillard je najavio prvim dijelom utakmice, nakon kojeg je otišao u svlačionicu sa gore već spomenutim 41 poenom i osam ubačenih trica. Postao je time tek drugi košarkaš u povijesti NBA lige koji je nakon dvije četvrtine ubacio 40 uz osam trica. Prvi i dosad jedini bio je Kobe Bryant, koji je 2003. na poluvrijeme otišao s 42 postignuta poena.

Svoj dosadašnji rekord karijere od 61 poena prestigao je nešto manje od pet minuta prije kraja utakmice, kada je ubacio svoju 12. tricu, preko Jae’Seana Tatea, za prednost Blazersa 121:105.

U rekordnoj večeri Lillarda samo su još dvojica igrača Blazersa ubacila više od 10 poena. Jerami Grant susret je završio s 13 koševa i pet skokova, a Nassir Little dodao je 11 uz devet skokova. Po 17 su za Rocketse ubacili Tate i Alperen Sengun, koji je imao i 10 skokova.

