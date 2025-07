Potpisan najveći ugovor u povijesti košarke: Evo koliko će SGA zarađivati po sezoni

Aktualni MVP regularnog djela NBA lige, MVP finala Zapadne konferencije, MVP finala i najbolji strijelac lige, Shai Gilgeous-Alexander, potpisao je produljenje ugovora s Oklahoma City Thunderom tvrdi ESPN-ov insajder Shams Charania.

Po svim titulama vidite da je iza kanadskog beka zaista impresivna sezona koja mu je omogućila potpis tzv. 'supermax' ugovora koji mu dozvoljava da prima 35 posto salary-cap prostora svoje momčadi. Shai je tako produžio ugovor na još ćetiri godine, do ljeta 2031., a za te četiri godine dobit će čak 285 milijuna dolara.

BREAKING: NBA MVP Shai Gilgeous-Alexander has agreed to a four-year, $285 million super maximum contract extension with the championship Oklahoma City Thunder through 2030-31, sources tell ESPN. This is now the richest annual salary for a player in league history. pic.twitter.com/eptbVjUo6j