Šarić oduševio u dresu Kingsa: U Portlandu skoro savršen sa šutom!

Hrvatski košarkaš Dario Šarić imao je odličnu rolu u porazu Sacrameno Kingsa od Portland Trail Blazersa 123-124 u pripremnom susretu uoči starta nove NBA sezone.

Šarić je na parketu Moda Centra u Portlandu proveo 14 minuta postigavši 14 koševa uz samo jedan promašaj iz igre. Šarić je pogodio četiri trice iz četiri pokušaja, imao je 2/2 s linije slobodnih bacanja, uz jedan promašaj za dva poena.

Gosti su bolje ušli u susret, međutim na koncu prve četvrtine Portland je imao šest koševa viška (37-31). Druga dionica je pripala Kingsima sa 33-21 pa se na poluvrijeme otišlo sa +6 na strani Sacramenta.

U trećoj četvrtini ponovo su proradili Trail Blazersi dobivši taj dio igre sa 10 razlike. U posljednjoj četvrtini Portland je poveo sa 13 razlike (104-91), no Sacramento je 2:30 minute prije kraja izjednačio na 115-115. Sama završnica je bila neizvjesna, a koš odluke zabio je Caleb Love realiziravši jedno slobodno bacanje 0.6 sekundi prije kraja.

Kingsi su ograničili Blazerse na samo 27% za tricu, ali su bili daleko slabiji u skokovima (50-38), te u poenima iz reketa (62-46).

Portland su do pobjede predvodili Jerami Grant sa 18 koševa i četiri skoka, Shaedon Sharpe sa 17 koševa i šest skokova, te Yang Hansen sa 16 koševa. Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Zach LaVine sa 19 koševa, Nique Clifford sa 15, te naš Šarić sa 14 koševa.

