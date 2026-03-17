FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAD I ONA?

Jedna od najzgodnijih Ruskinja čekala Dončića u tunelu: Nije mogla sakriti oduševljenje...

×
Foto: Ariana Ruiz/Zuma Press/Profimedia

Luka Dončić trenutačno igra košarku na razini koju je teško zaustaviti

17.3.2026.
8:47
Sportski.net
Ariana Ruiz/Zuma Press/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Luka Dončić još je jednom preuzeo glavnu ulogu i donio pobjedu Lakersima protiv Denver Nuggetsa u dramatičnoj završnici.

Nakon što su izborili produžetak, domaći su do slavlja stigli košem slovenskog asa u posljednjim trenucima. Dončić je utakmicu zaključio s impresivnim učinkom od 30 poena, 11 skokova i 13 asistencija, potvrdivši vrhunsku formu koju je najavio već ranije s čak 51 košem protiv Chicago Bullsa.

Njegov potez za pobjedu izazvao je erupciju oduševljenja u ispunjenoj Crypto.com Areni, gdje su navijači svjedočili još jednoj večeri za pamćenje.

Među gledateljima se našlo i jedno posebno ime, legendarna tenisačica Marija Šarapova. Nakon utakmice pričekala je Dončića u tunelu kako bi mu osobno čestitala, a dojmove je podijelila i na društvenim mrežama.

 

 

 

 

“Fizikalnost, disciplina i sposobnost da se uključiš kad je najteže, nema ništa kao sport uživo”, poručila je Šarapova uz zajedničku fotografiju.

Još jedna večer, još jedna potvrda, Luka Dončić trenutačno igra košarku na razini koju je teško zaustaviti.

Luka DončićMaria Sharapova
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike