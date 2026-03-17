Jedna od najzgodnijih Ruskinja čekala Dončića u tunelu: Nije mogla sakriti oduševljenje...

Luka Dončić još je jednom preuzeo glavnu ulogu i donio pobjedu Lakersima protiv Denver Nuggetsa u dramatičnoj završnici.

Nakon što su izborili produžetak, domaći su do slavlja stigli košem slovenskog asa u posljednjim trenucima. Dončić je utakmicu zaključio s impresivnim učinkom od 30 poena, 11 skokova i 13 asistencija, potvrdivši vrhunsku formu koju je najavio već ranije s čak 51 košem protiv Chicago Bullsa.

Njegov potez za pobjedu izazvao je erupciju oduševljenja u ispunjenoj Crypto.com Areni, gdje su navijači svjedočili još jednoj večeri za pamćenje.

Među gledateljima se našlo i jedno posebno ime, legendarna tenisačica Marija Šarapova. Nakon utakmice pričekala je Dončića u tunelu kako bi mu osobno čestitala, a dojmove je podijelila i na društvenim mrežama.

“Fizikalnost, disciplina i sposobnost da se uključiš kad je najteže, nema ništa kao sport uživo”, poručila je Šarapova uz zajedničku fotografiju.

Još jedna večer, još jedna potvrda, Luka Dončić trenutačno igra košarku na razini koju je teško zaustaviti.

