Ružne scene u Beogradu: Hrvatski reprezentativac izvrijeđan usred utakmice Eurolige

Foto: Marko Dimic/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Unatoč neprimjerenim provokacijama, Hezonja nije reagirao

17.10.2025.
21:06
Sportski.net
Marko Dimic/zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia
Tijekom utakmice 5. kola Eurolige između Crvene zvezde i Real Madrida u Beogradu, došlo je do ružnog incidenta u kojem je hrvatski reprezentativac Mario Hezonja postao meta uvreda s tribina.

Sve se dogodilo sredinom prve četvrtine, pri rezultatu 20:25 za Real Madrid, kada je Hezonja izborio slobodna bacanja nakon prekršaja. Dok je stajao na liniji, s dijela tribina čuli su se vulgarnI i uvredljivi povici na njegov račun.

Unatoč neprimjerenim provokacijama, Hezonja nije reagirao – ostao je miran, koncentriran i profesionalan, pogodivši jedno od dva slobodna bacanja. Njegov smiren odgovor bio je najbolja moguća poruka na ružne ispade dijela navijača.

Ružne scene u Beogradu: Hrvatski reprezentativac izvrijeđan usred utakmice Eurolige