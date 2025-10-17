Ružne scene u Beogradu: Hrvatski reprezentativac izvrijeđan usred utakmice Eurolige

Tijekom utakmice 5. kola Eurolige između Crvene zvezde i Real Madrida u Beogradu, došlo je do ružnog incidenta u kojem je hrvatski reprezentativac Mario Hezonja postao meta uvreda s tribina.

Sve se dogodilo sredinom prve četvrtine, pri rezultatu 20:25 za Real Madrid, kada je Hezonja izborio slobodna bacanja nakon prekršaja. Dok je stajao na liniji, s dijela tribina čuli su se vulgarnI i uvredljivi povici na njegov račun.

Unatoč neprimjerenim provokacijama, Hezonja nije reagirao – ostao je miran, koncentriran i profesionalan, pogodivši jedno od dva slobodna bacanja. Njegov smiren odgovor bio je najbolja moguća poruka na ružne ispade dijela navijača.

