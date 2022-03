MARCH MADNESS / Pogledajte prizore općeg ludila u Americi. Sljedeći vikend donosi spektakl, one su spremne za akciju

U Americi je u tijeku sveučilišno košarkaško ludilo koje se popularno zove March Madness. Final Four u Caesars Superdomeu u New Orleansu sljedećeg vikenda izborila su 4 najbolja košarkaška sveučilišta ikad, Sjeverna Karolina, Duke, Kansas i Villanova. Od sezone 200./08, Duke, Sjeverna Karolina, Kansas i Villanova osvojili su sedam od 14 nacionalnih prvenstava. Očekuje nas moćna utakmica u utakmici za naslov bez obzira tko pobijedi ili izgubi u nacionalnom polufinalu sljedeće subote. U posljednjoj sezoni slavnog Mikea Krzyzewskog, Duke i Sjeverna Karolina sastat će se prvi put u povijesti NCAA turnira, tjednima nakon što je momčad Huberta Davisa pokvarila posljednju regularnu utakmicu trenera K-a na stadionu Cameron Indoor. Prije deset godina Kansas je izgubio od Kentuckyja u utakmici nacionalnog prvenstva u New Orleansu. Bill Self se nada da će ovaj put imati više sreće u istoj zgradi, a Jay Wright, koji vodi momčad koja nije na 100 posto, lovit će svoj treći nacionalni naslov u šest godina, javlja američki ESPN. S pobjedom Sjeverne Karoline od 20 poena nad malim sveučilištem Saint Peter'som u finalu East Regionala, pozornica je sada spremna za možda konačni susret rivala. Tar Heels će se suočiti s Dukeom u nacionalnom polufinalu. Susreti između rivala na Final Fouru su rijetki, ali su se znala događati u povijesti. Kako bio, Final Four itekako će iti praćen u SAD-u. Ludilo ožujka, kako popularno Amerikanci zovu ovo natjecanje, "šamaranje" u košarci među sveučilišnim igračima, itekako je popularno, a popularne su i cheerleadersice.