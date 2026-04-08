Preminuo legendarni Duško Vujošević

U Beogradu je u 68. godini života preminuo Duško Vujošević, legendarni košarkaški trener. Vujošević je u bolnicu primljen prije nekoliko tjedana zbog upale pluća, ali imao je problema i sa srcem i bubrezima.

Vujošević je najdublji trag ostavio u Partizanu kojeg je vodio od 2001. do 2010. godine, a paralelno je bio izbornik Srbije i Crne Gore od 2003. te Crne Gore od 2007. do 2010. Trenersku karijeru započeo je još 1982. Tada je vodo OKK Beograd, a radio je još u Mladosti Zemun, Oximesu, Crvenoj zvezdi, Bresciji, Pistoiju, Pesaru, Radničkom Beograd, CSKA Moskvi, Limogesu, a karijeru je završio u Cluju 2021. godine. Bio je i izbornik BiH 2017.-2018.

S Partizanom je 2010. igrao final-four Eurolige, a čak pet puta je osvajao ABA ligu. 2009. Euroliga ga je proglasila trenerom godine.

