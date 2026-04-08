FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOK I NEVJERICA

Preminuo legendarni Duško Vujošević

×
Foto: Pixsell

2009. Euroliga ga je proglasila trenerom godine

8.4.2026.
12:45
Sportski.net
Pixsell
VOYO logo
U Beogradu je u 68. godini života preminuo Duško Vujošević, legendarni košarkaški trener. Vujošević je u bolnicu primljen prije nekoliko tjedana zbog upale pluća, ali imao je problema i sa srcem i bubrezima. 

Vujošević je najdublji trag ostavio u Partizanu kojeg je vodio od 2001. do 2010. godine, a paralelno je bio izbornik Srbije i Crne Gore od 2003. te Crne Gore od 2007. do 2010. Trenersku karijeru započeo je još 1982. Tada je vodo OKK Beograd, a radio je još u Mladosti Zemun, Oximesu, Crvenoj zvezdi, Bresciji, Pistoiju, Pesaru, Radničkom Beograd, CSKA Moskvi, Limogesu, a karijeru je završio u Cluju 2021. godine. Bio je i izbornik BiH 2017.-2018.

S Partizanom je 2010. igrao final-four Eurolige, a čak pet puta je osvajao ABA ligu. 2009. Euroliga ga je proglasila trenerom godine.

Kk PartizanDuško VujoševićEuroliga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
