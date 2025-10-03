Američko pojačanje i BBB donijeli pobjedu Dinamu u gradskom derbiju

U malom zagrebačkom košarkaškom derbiju Dinamo je svladao Cedevitu Junior sa 79-67 u utakmici 2. kola domaće Premijer lige, koja je odigrana u petak u KC "Dražen Petrović".

Momčad Damira Mulaomerovića je već u prvoj četvrtini imala dvoznamenkastu prednost koja je u trećoj četvrtini narasla i do +20 (52-32), što je bilo neuhvatljivo za Cedevitu.

Dinamo je do druge pobjede u novoj sezoni predvodio Amerikanac Delonnie Hunt sa 20 koševa i devet skokova. Filip Kraljević je ubacio 15, a Filip Paponja 14 poena.

Jordan Gainey je sa 16 koševa bio najbolji strijelac momčadi Vladimira Anzulovića. Niko Šare je ubacio 12 poena.

Na vrhu ljestvice su Zadar, Split i Dinamo s učinkom 2-0. Cedevita je trenutačno četvrta s 1-1.

