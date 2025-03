Matkovićev show! Pelicansi slavili protiv 76ersa, Dončić i LeBron izgubili treću zaredom

Hrvatski košarkaš Karlo Matković izjednačio je svoj učinak karijere u NBA ligi sa 19 koševa čime je predvodio New Orleans Pelicanse do 112-99 domaće pobjede protiv Philadelphia 76-ersa.

Bio je to dvoboj dvije momčadi koje samo čekaju kraj ove, za njih slabe sezone, a u takvoj situaciji ponajbolji igrači su dobili ili odmor ili ne igraju zbog ozljeda. Priliku stoga dobijaju igrači iz drugog plana, a ovoga puta najbolje ju je iskoristio upravo Matković. On je za 22:30 minuta provedenih u igri do 19 ubačaja stigao uz šut za dva 4-7, trice je gađao 3-4, a pogodio je i oba slobodna bacanja. Usto je upisao i osam skokova, tri asistencije i jednu blokadu. Kod Sixersa su sa po 19 poena najefikasniji bili Justin Edwards i Jared Butler.

Pelicansi su s omjerom pobjeda i poraza 20-53 i dalje predzadnji, 14. u Zapadnoj konferenciji dok su Sixersi sa 23-49 13. na Istoku.

Prvaci Boston Celticsi učvrstili su se na drugom mjestu Istoka 113-95 gostujućom pobjedom protiv Sacramento Kingsa, ali navijače zelenih može brinuti ozljeda desnog gležnja najboljeg igrača Jaysona Tatuma zbog koje je napustio utakmicu 3:35 minuta prije kraja treće četvrtine. Tada je na Tatumov gležanj doskočio Domantas Sabonis, a zvijezda Celticsa je nakon izvedenih slobodnih bacanja otišla u svlačionicu. Još nije poznato o koliko se teškoj ozljedi radi.

Tatum je do ozljede postigao 25 koševa uz 8 asistencija i 7 skokova, a Celticsi su vodili sa 78-68. I bez njega prvaci su stigli do sigurne pobjede, Payton Pritchard se zaustavio na 22 ubačaja, dok domaćima nije bilo dovoljno 20 pogodaka i 10 asistencija DeMara DeRozana i 16 ubačaja i 17 skokova Sabonisa.

Boston je siguran drugi na Istoku sa 53-19, dok je Sacramento deveti na Zapadu sa 36-37.

Denver Nuggetsi su bez Nikole Jokića i Aarona Gordona izgubili na svom parketu od Chicago Bullsa sa 119-129, a Dario Šarić je opet cijelu utakmicu ostao na klupi domaćih. Izvrsni su kod Bullsa bili Cody White sa 37 koševa i Josh Giddey sa 26 pogodaka, 9 asistencija i 7 skokova, dok su kod Nuggetsa najefikasniji bili Jamal Murray sa 28 i Peyton Watson sa 24 poena.

Sa 45-28 Denver je treći na Zapadu, dok je Chicago sa 32-40 deveti na Istoku.

Los Angeles Lakersi izgubili su treću utakmicu zaredom iako su na gostovanju od Orlando Magica bili kompletni. Domaći su do 118-106 pobjede stigli ponajprije odličnom trećom četvrtinom koju su dobli sa 34-18 i stekli opipljivu prednost koju su u završnici lako obranili. Franz Wagner sa 32 i Paolo Banchero sa 30 pogodaka predvodili su Magic, dok su Luka Dončić sa 32 i LeBron James sa 24 poena bili najbolji kod Lakersa.

S omjerom 43-28 Lakersi su četvrti na Zapadu, dok je Magic osmi na Istoku sa 34-38.

Vrlo je zanimljivo bilo u Phoenixu gdje su domaći Sunsi svladali Milwaukee Buckse sa 108-106 košem Devina Bookera 1.7 sekundi prije kraja. Booker je pogodio skok-šut s otprilike četiri metra, dok je nakon "time-outa" uzvrtiti pokušao Brook Lopez, ali njegov šut preko ruku Kevina Duranta nije bio precizan.

Sunse je do pobjede predvodio Durant sa 38 koševa, Booker je dodao 19 uz 12 asistencija, dok su Giannis Antetokounmpo sa 31 i Brook Lopez sa 23 pogotka te sa po 10 skokova bili najučinkovitiji kod Bucksa.

Phoenix je s omjerom 35-37 trenutačno na diobi 10. mjesta na Zapadu, posljednjeg koje vodi u "play-in", s Dallas Mavericksima, dok je Milwaukee peti na Istoku sa 40-31.

