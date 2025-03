Kiks hrvatskih košarkaša: Slabi učinci Zubca i Matkovića u porazima svojih momčadi

Oklahoma City Thunder su produžili svoj pobjednički niz na šest utakmica svladavši sinoć u Inglewoodu sa 103-101 Los Angeles Clipperse Ivice Zubca.

Do pobjede je prve nositelje Zapadne konferencije (59-12) vodio Shai Gilgeous-Alexander s 26 koševa, dok je Aaron Wiggins dodao 19. Isaiah Hartenstein ubacio je 14 koševa uz 10 skokova, a Alex Caruso dodao je 14 koševa za Thunder.

Zubac je u 33 minute upisao 15 koševa gađajući 4/10 iz igre, te 11 skokova, tri asistencije i dvije blokade za Clipperse. Kawhi Leonard bio je najbolji strijelac Clippersa s 25 koševa i 10 skokova, a James Harden dodao je 17 koševa.

Clippersi (40-31), koji su zaključili svoj niz od pet pobjeda, nisu uspjeli doći do izjednačenja u borbi za šesto mjesto u Zapadnoj konferenciji s Golden State Warriorsima. U četvrtoj četvrtini su gubili 81-77 prije nego što su poveli 91-90 sa sedam minuta do kraja nakon dva slobodna bacanja Amira Coffeya. Nakon što su Gilgeous-Alexander i Leonard zabili svaki po koš, Clippersi su ostali u prednosti sve dok Thunder nije izjednačio rezultat na 97-97 nakon slobodnog bacanja Casona Wallacea dvije i pol minute prije kraja. Oklahoma City je povela sa 100-99 nakon trice Carusa minutu i 54 sekunde do kraja. U zaostatku 101-100, Clippersi su imali više prilika za vodstvo u zadnje 22 sekunde, ali Norman Powell je promašio pokušaj za tri poena, a Leonard je bio izvan cilja na spornom udarcu od 21 stopu. Gilgeous-Alexander je povećao vodstvo na tri boda protiv svog bivšeg tima na dva slobodna bacanja tri sekunde do kraja. Clippersi su vratili loptu, ali Leonard je namjerno fauliran, a nakon što je namjerno promašio drugo slobodno bacanje, Clippersi nisu uspjeli zabiti uz sirenu.

Detroit Pistons su sa 136-130 svladali gostujuće New Orleans Pelicanse Karla Matkovića koji je u porazu svoje momčadi zabio osam koševa (šut iz igre 4/7) i upisao 11 skokova. Rookie Ron Holland izjednačio je rekord karijere s 26 koševa za Detroit koji je pobijedio New Orleans po drugi put u manje od tjedan dana. Holland je dodao šest asistencija i pet skokova, dok je Jalen Duren ubacio 22 koša uz 12 skokova. CJ McCollum nosio je New Orleans sa 40 poena. Pistonsi su igrali bez All-Star Cadea Cunninghama zbog ozljede potkoljenice, dok je napadač Pelicansa Zion Williamson propustio natjecanje zbog kontuzije donjeg dijela leđa.

Najbolja momčad Cleveland Cavaliers su prekinuli niz do četiri poraza pobijedivši u gostima Utah Jazz s visokih 120-91. Jarrett Allen postigao je 18 koševa za Cleveland, De'Andre Hunter dodao je 15 poena, a Evan Mobley 11 poena, 11 skokova i tri blokade u pobjedi. Kyle Filipowski je s 18 koševa i 13 skokova predvodio Jazz kojem je ovo 12. poraz u zadnjih 13 utakmica.

Atlanta Hawks su upisali treću pobjedu zaredom nakon što su kod kuće sa 132-119 bili bolji od Philadelphia 76ersa. Trae Young zabio je 28 koševa i bio je jedan od trojice igrača Atlante s 20 ili više koševa. Young je ubacio četiri trice i dodao 12 asistencija za svoj 42. double-double učinak. Rookie Zaccharie Risachero je dodao 22 koša, a Georges Niang 20 za Hawkse koji imaju dvije utakmice prednosti u borbi za sedmo mjesto na Istoku. Quentin Grimes je zabio 26 koševa za Philadelphiju kojoj je ovo četvrti poraz u nizu i koja zaostaje sedam utakmica za Miamijem u borbi za deseto mjesto 11 utakmica prije kraja regularnog dijela sezone.

Miami Heat je nakon deset poraza konačno upisao pobjedu nadigravši kod kuće sa 122-105 Charlotte Hornetse. Ključna je bila treća četvrtina koju je Miami dobio 42-26 i u kojoj je Andrew Wiggins zabio 15 od svojih 42 koša. Tyler Herro je dodao 29 poena. Hornetse je predvodio LaMelo Ball s 18 ubačaja i 11 asistencija.

Denver Nuggets su u gostima sa 116-111 pobijedili drugu momčad Zapada Houston Rocketse, a Jamal Murray postigao je 17 od svojih 39 koševa u ključnoj trećoj četvrtini za slavlje. Denver je šutirao 50,6 posto iz igre (44 od 87) i sada je došao na jednu utakmicu od Houstona u borbi za drugo mjesto u Zapadnoj konferenciji. Dario Šarić nije igrao za Denver. Jalen Green zabio je 30 poena za Rocketse kojima je prekinut niz od devet pobjeda. Dillon Brooks dodao je 21 koš, od čega je pet trica.

San Antonio Spurs su na gostovanju sa 123-89 bili bolji od Toronto Raptorsa kojima je ovo četvrti uzastopni poraz. Devin Vassell postigao je 12 od svojih 25 koševa u trećoj četvrtini za San Antonio, a Julian Champagnie je ubacio 20 koševa. Najbolji kod Toronta je bio Scottie Barnes s 22 koša.

