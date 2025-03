Dario Šarić odlazi iz NBA-a: Odbio je Real Madrid i potpisao za klub iz ABA lige

Dario Šarić odbio je Real Madrid i prihvatio ponudu Dubaija, javlja španjolski portal specijaliziran za košarku Encestando.

Šariću je navodno Real ponudio ugovor vrijedan milijun eura godišnje, no on je to odbio i potpisao predugovor s Dubaijem.

Tako će Šarić sljedeće sezone napustiti NBA i Denver Nuggetse i priključiti novoosnovanom klubu čiju ekipu koju vodi hrvatski trener Jurica Golemac i koja se natječe u ABA ligi.

Šarićev odlazak iz NBA-a ne iznenađuje jer je ove sezone u vrlo lošohj situaciji. Za Nuggetse je nastupio u samo pet utakmica, imao mizernu minutažu, a rekord sezone mu je 10 ubačenih poena.

