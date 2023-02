Predrag Peja Stojaković legendarni je srpski košarkaš i jedan od najutjecajnijih europskih košarkaša u povijesti NBA lige. On je u dresu Crvene Zvezde i PAOK-a žario Europom, prije nego što je 1998. preselio "preko bare" i potpisao za Sacramento Kingse.

Tamo se zadržao do 2006. godine, kratko je bio u Indiana Pacersima, pa je četiri godine nosio dres New Orleans Hornetsa. Nakon epizode u Toronto Raptorsima, potpisao je za Dallas Maverickse gdje je osvojio NBA prsten, nakon čega se umirovio. Bio je trostruki NBA All-Star, dva puta je osvajao natjecanja u tricama te su Kingsi umirovili njegov dres s brojem 16. Mnogi govore kako bi danas bilo savršeno vrijeme za njega, jer je bio poznat kao čovjek koji se ne libi opaliti koju tricu, u vremenima kada to nije bio "trend" kao danas.

No, on je svoje dao košarci, a došlo je vrijeme nekih novih klinaca. Njegov sin, 18-godišnji Andrej igra košarku u SAD-u za Jesuit srednju školu te je jedan od najperspektivnijih mladih igrača na svijetu.

Ništa od Srbije, čini se

O kakvom se talentu radi jasno govori i činjenica da je dio McDonald's All-American momčadi, odnosno najboljih mladih igrača u zemlji. Povodom toga Stojakoviću mlađem uručen je dres All-American momčadi te je Andrej održao govor kojim je potresao Srbiju.

"Jedva čekam zaigrati na toj utakmici i predstavljati Sacramento i Grčku. Preuzbuđen sam", rekao je mladi košarkaš i tako otkrio za koju zemlju planira igrati.

Inače, Andrej je rođen u Grčkoj, točnije u Solunu 2004. godine, a majka mu je grčki model Aleka Kamila. Očito je Andrej odlučio predstavljati zemlju svoje majke, što bi mogao biti veliki udarac za srpsku košarku.