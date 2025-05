Nikola Jokić šokirao Srbiju nakon ispadanja od čudesne Oklahome

Nikola Jokić, jedan od najboljih košarkaša svijeta, završio je NBA sezonu nakon što su njegovi Denver Nuggetsi izgubili sedmu utakmicu polufinala zapadne konferencije. Bolji od njih je bila Ohlahoma City Thunder koja ih je razbila u Oklahomi 125-93. Nikola Jokić sezonu je u NBA ligi završio s triple - double prosjekom od 29.6 poena, 12.7 skokova i 10.2 dodavanja po susretu.

Na konferenciji za medije poslije poraza od Thundera Jokić je pričao o mogućem nastupu za Srbiju na EuroBasketu. To pitanje ostavio je otvorenim i time šokirao Srbiju.

"Mislim da su me Olimpijske igre učinile boljim igračem. Igranje za reprezentaciju, pod 'drugačijim' pravilima, sa različitim igračima... to me je učinilo još boljim. Moram odlučiti da li ću igrati na Europskom prvenstvu. Moram još odlučiti. Razgovarat ću s izbornikom i nekim igračima. Vidjet ćemo. Od sada, u narednim danima će biti mnogo pive, vjerovatno" rekao je Nikola Jokić.

Europsko prvenstvo održat će se od 27. kolovoza do 14. rujna ove godine u Latviji, Finskoj, Cipru i Poljskoj, a hrvatska košarkaška reprezentacija po prvi put u povijesti neće nastupiti na EuroBasketu jer se na turnir nije niti plasirala. Nositelji skupina bile su reprezentacije Srbije, aktualnog europskog prvaka Španjolske, aktualnog svjetskog prvaka Njemačke i olimpijskog doprvaka Francuske.

Tako će u Rigi u skupini A igrati Latvija, Srbija, Češka, Turska, Estonija i Portugal, a u skupini B u Tampereu bit će Njemačka, Litva, Crna Gora, Finska, Velika Britanija i Švedska. U skupini C kojoj je domaćin ciparski Limassol bit će Španjolska, Grčka, Italija, Gruzija, Bosna i Hercegovina i Cipar, a u skupini D u Katowicama su Francuska, Slovenija, Poljska, Izrael, Belgija i Island.

Nakon pet kola u grupnoj fazi, četiri najbolje momčadi iz svake od četiri skupine izborit će plasman u osminu finala.

