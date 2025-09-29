Mnogima ovo neće dobro sjesti: Jokić jednom za svagda otklonio sumnje o svojoj budućnosti

Navijače Denver Nuggetsa ovog je ljeta zabrinula vijest kako je njihov najbolji igrač Nikola Jokić odbio produljenje ugovora koje bi ga u klubu zadržalo do 2030. Ipak, oni koji pomnije prate NBA ligu znali su kako je riječ samo o pametnom poslovnom potezu jer Denver je srpskoj zvijezdi ovog ljeta mogao ponuditi "samo" trogodišnji ugovor vrijedan 212 milijuna dolara, dok će sljedećeg ljeta moći potpisati četverogodišnji ugovor težak gotovo 300 milijuna dolara.

Iako su ga mnogi pratitelji košarke već počeli seliti po drugim američkim klubovima u nadi da će potpisati baš za njihovu omiljenu momčad, Jokić je na medijskom danu u ponedjeljak stao na kraj tim nagađanjima: "Ne razmišljam o tome. Mislim da ta produljenja ugovora dolaze kao nagrada, nešto što je prirodno za sport. Pogotovo u današnjoj NBA ligi, vidite kako se kreće salary cap i sve ostalo. Moj plan je zauvijek biti Nugget. Dakle, to je moj odgovor" - rekao je medijima.

Foto:

Sve o Nikoli Jokiću čitajte na portalu Net.hr.

Jokić je bez sumnje najveći igrač u povijesti franšize u kojoj je osvojio čak tri MVP nagrade, a 2023. vodio ih je i do prvog naslova u njihovoj povijesti. Prošle dvije sezone bile su nešto slabije, no Nuggetsi su odradili odličan posao tijekom ljeta te značajno osnažili roster te su ove sezone, uz branitelja naslova OKC, prvi favoriti Zapadne konferencije.

POGLEDAJTE VIDEO: Mourinho stiže u London na noge 'svom' Chelseaju: 'Jose je svjetska legenda'