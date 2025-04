Nikola Jokić kriv za smjenu trenera, zabio mu je nož u leđa?

Michael Malone više nije glavni trener Denver Nuggetsa s kojima je 2023. osvojio naslov prvaka NBA lige, a otkaz je dobio samo tri utakmice prije kraja osnovnog dijela sezone. Uz Malonea, vlasnici Nuggetsa otpustili su i glavnog menadžera Calvina Bootha.

"Ovu odluku nismo donijeli olako već nakon temeljite procjene, a to činimo samo s namjerom da našoj grupi damo najbolju šansu da se natječu za naslov NBA prvaka u 2025. i isporuče još jedan naslov Denveru i našim navijačima posvuda", izjavio je Josh Kroenke, potpredsjednik tvrtke Kroenke Sports and Entertainment.

"Iako je trenutak ove odluke nezgodan, budući da je trener Malone pomogao izgraditi temelje našeg programa, to je nužan korak koji će nam omogućiti da se natječemo na najvišoj razini upravo sada. Najviši standardi i očekivanja ostaju na snazi ​​za tekuću sezonu, a gledajući prema budućnosti, veselimo se izgradnji na temeljima koje je postavio trener Malone tijekom svoje rekordne desetogodišnje karijere u Denveru", dodao je Kroenke.

Denver je s učinkom 47-32 na četvrtom mjestu ljestvice Zapadne konferencije, ali je u nizu od četiri poraza. U vrlo izjednačenoj konkurenciji na Zapadu, Nuggetse od osmoplasiranih Golden State Warriorsa (46-32) dijeli samo jedna pobjeda, a isti učinak kao momčad iz San Francisca imaju Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies i LA Clippers.

Iako se radi o prilično šokantnom potezu, s obzirom na to da je Malone prije samo dvije sezone vodio Denver do prvog naslova NBA prvaka u klupskoj povijesti i da je već deset sezona na poziciji glavnog trenera s učinkom 471-327, otpuštanje trofejnih trenera je pomalo postao i trend u NBA ligi. Naime, četvorica trenera koji su u posljednjih šest sezona vodili svoje momčadi do naslova, više nisu na toj poziciji u tim klubovima.

Jokić bio frustriran?

Nakon smjene Malonea, u američkim medijima pojavila se priča da je ona napravljena zbog velikog nezadovoljstva igrača, pogotovo najveće zvijezde, sjajnog srpskog centra Nikole Jokića.

"Prema ligaškim izvorima, u svlačionici je vladalo nezadovoljstvo načinom na koji su Nuggetsi igrali, posebno u obrani. Jokić je bio frustriran predanošću momčadi obrani i njihovim obrambenim učinkom ove sezone. To nezadovoljstvo počelo se očitovati i na terenu. U posljednja dva tjedna Nuggetsi su izgubili važne utakmice protiv Minnesote i Golden Statea, ali su izgubili i utakmice koje su mogli dobiti", objavio je ugledni The Athletic, a bivši košarkaš Kendrick Perkins tvrdi da je Nikola zabio nož u leđa svom treneru:

"Do ove smjene ne može doći bez odobrenja Nikole Jokića. Znam da će se nagađanja vjerojatno nastaviti pojavljivati, još uvijek je sve svježe. Ali ne postoji način na koji me itko može uvjeriti da igrač tog kalibra nije imao nikakvu ulogu niti da je rekao svoje u otpuštanju trenera Malonea."

