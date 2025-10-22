Nikad prežaljeni Dražen Petrović bi danas slavio rođendan

Da je među nama, Dražen Petrović, legendarni "košarkaški Mozart", danas bi proslavio svoj 61. rođendan. Rođen 22. listopada 1964. u Šibeniku, Petrović nije bio samo jedan od najvećih europskih košarkaša svih vremena, već i pionir koji je promijenio igru i otvorio vrata NBA lige generacijama koje su dolazile. Njegov život, tragično prekinut u 28. godini, ostavio je neizbrisiv trag, a njegova strast i radna etika i danas su najveća inspiracija.

Od Šibenika do europskog trona

Draženov put počeo je na betonskim igralištima rodnog Šibenika. S nevjerojatnom predanošću, kao dječak je vježbao satima, često sam, do kasno u noć. Talent je bio očit, a radna etika neviđena. Već s 15 godina debitirao je za prvu momčad Šibenke, koju je kao tinejdžer dva puta odveo do finala europskog Kupa Radivoja Koraća. Godine 1983., s 18 godina, s dva slobodna bacanja u zadnjim sekundama donosi Šibenki povijesni naslov prvaka Jugoslavije protiv Bosne, no titula im je kontroverzno oduzeta dan kasnije za zelenim stolom.

Nakon odsluženja vojnog roka, 1984. godine prelazi u zagrebačku Cibonu i tada počinje era potpune dominacije. S bratom Acom činio je najbolji bekovski par Europe. Cibonu je vodio do dva uzastopna naslova prvaka Europe (1985. i 1986.), a njegove su izvedbe bile nadrealne. U utakmici protiv Smelta Olimpije 1985. zabio je nevjerojatnih 112 poena. U europskim natjecanjima redovito je postizao 40 ili 50 poena, a protiv Limogesa je upisao 51 poen i 10 asistencija. Europa mu je postala premala.

Put pionira: Preko Madrida do zvijezda

Nakon četiri godine u Ciboni, 1988. potpisuje za Real Madrid. Iako je tamo proveo samo jednu sezonu, ostavio je dubok trag, osvojivši španjolski Kup kralja i Kup pobjednika kupova, gdje je u finalu talijanskom Snaideru iz Caserte utrpao 62 poena.

Godine 1989. konačno odlazi u Ameriku, u Portland Trail Blazerse koji su ga draftirali tri godine ranije. No, tamo se suočio s najvećim izazovom u karijeri – klupom. U momčadi s Clydeom Drexlerom i Terryjem Porterom, Dražen je dobivao minute na kapaljku. Frustriran, izjavio je: "Nikad u životu nisam sjedio na klupi i ne namjeravam to činiti u Portlandu."

Spas je stigao u siječnju 1991. godine, razmjenom u New Jersey Netse. Tamo je napokon dobio priliku i iskoristio ju je na spektakularan način. U sezoni 1992./93., svojoj posljednjoj, bio je vođa momčadi s prosjekom od 22,3 poena po utakmici, uz šut za tri poena od gotovo 45%. Izabran je u treću najbolju petorku lige (All-NBA Third Team) i postao jedan od najboljih šutera na svijetu. Reggie Miller, jedan od najvećih šutera u povijesti, nazvao ga je najboljim protiv kojeg je ikada igrao.

Nasljeđe veće od života

Draženov utjecaj nadilazi statistiku. Bio je pionir koji je dokazao da europski bekovi mogu ne samo igrati, već i dominirati u NBA ligi. Njegova nevjerojatna radna etika postala je legendarna. Priče o njegovim jutarnjim treninzima u 6 ujutro, čak i tijekom reprezentativnih priprema, ili odlascima u dvoranu odmah nakon višesatnog putovanja autobusom, i danas se prepričavaju.

Vrhunac reprezentativne karijere doživio je na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992. godine, gdje je kao kapetan predvodio tek osamostaljenu Hrvatsku do povijesne srebrne medalje u finalu protiv jedinog pravog "Dream Teama" predvođenog Michaelom Jordanom, Magicom Johnsonom i Larryjem Birdom. Bio je to trenutak neizmjernog nacionalnog ponosa.

Nažalost, njegov život i karijera tragično su prekinuti 7. lipnja 1993. u prometnoj nesreći na autocesti u Njemačkoj. Imao je samo 28 godina. Svijet je ostao u šoku.

Dražen Petrović postumno je primljen u Košarkašku kuću slavnih u Springfieldu 2002. i u FIBA Kuću slavnih 2007. godine. Njegov dres s brojem 3 umirovili su Netsi, a Memorijalno-dokumentacijski centar "Dražen Petrović" u Zagrebu čuva uspomenu na njegov lik i djelo. Iako je prošlo više od tri desetljeća od njegove smrti, Draženovo nasljeđe živi – u svakom europskom igraču koji je uspio u NBA-u, u svakom djetetu koje s loptom sanja velike snove i u srcima cijele nacije koja ga nikada neće zaboraviti.

