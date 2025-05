Kakva večer u New Yorku: Knicksi preko Bostona izborili finale

New York Knicks su se plasirali u finale Istočne konferencije nakon što su sinoć u šestoj utakmici polufinalne serije uvjerljivo sa 119-81 svladali Boston Celticse.

Jalen Brunson i OG Anunoby zabili su svaki po 23 koša za New York Knicksi koji su stigli do finala Istočne konferencije prvi put od 2000. Mikal Bridges upisao je 22 koša, a Karl-Anthony Towns 21 koš i 12 skokova za New York, koji je u jednom trenutku utakmice vodio s čak 41 poenom. Knicksi su zaključili najbolju od sedam serija s najvećom pobjedničkom razlikom u doigravanju u povijesti franšize.

"Ima još toga", rekao je Bridges. "Nismo gotovi. Došli smo tamo večeras i igrali čvrsto i riješili posao. Ali naša sezona nije gotova. Imamo još mnogo toga za napraviti."

Branitelje naslova NBA prvaka Boston je predvodio Jaylen Brown, koji je ubacio 20 koševa uz šest skokova i šest asistencija.

New York je šutirao 46,2 posto iz igre, uključujući 16 od 45 (35,6 posto) pokušaja za tricu, a u skokovima su bili bolji 55-36.

Payton Pritchard ubacio je 11 koševa, a Al Horford 10 za Boston, koji je šutirao 36 posto i bio 12 od 40 (30 posto) za tri poena.

New York je vodio od početka, na kraju prve četvrtine je bilo 26-20, a zatim je otvorio drugu četvrtinu serijom 16-4 i na polovici tog razdoblja utakmice imao prednost od 18 poena.

Na poluvremenu su Knicksi vodili 64-37, a pred kraj treće četvrtine su imali prenost od 33 poena. Nakon toga je Anunoby zabio par trica u seriji 10-0 i razlika u korist New Yorka je prešla 40 koševa (92-51) minutu i 50 do kraja.

Ovo je najveća razlika u seriji koju su Knicksi ostvarili još od 1970. godine kada su sa 36 razlike pobijedili Milwaukee Buckse u odlučujućoj petoj utakmici finala Istočne divizije.

Knicksi će u konferencijskom finalu igrati protiv Indiane Pacersa, a prva utakmica je na rasporedu u srijedu u New Yorku.

