Zubac skoro ostvario double-double, ali Clippersi su dramatično poraženi

Hrvatski košarkaši centar Ivica Zubac postigao je devet koševa (šut za dva 4-9, slobodna bacanja 1-2) uz 18 skokova, tri asistencije te po jednu osvojenu loptu i blokadu u 119-120 domaćem porazu Los Angeles Clippersa od Miami Heata.

Zubac je 17 sekundi prije kraja utakmice osvojio loptu u podbacivanju pod vlastitim obručem kojom je osigurao svom sastavu napad za pobjedu. Odgovornost na kraju utakmice preuzeo je Kawhi Leonard, ali njegov šut za tricu iz kuta s istekom vremena nije bio precizan, pa su Clippersi pali na polovičan učinak ove sezone od 3-3, dok je Heat skočio na omjer 4-3.

Goste iz Miamija do pobjede je vodio Bam Adebayo sa 25 ubačaja i 10 skokova, 21 poen dodao je bivši igrač Clippersa Norman Powell, dok Clippersima nije bilo dovoljno ni 29 pogodaka, 7 skokova i 8 asistencija Jamesa Hardena niti 27 koševa Leonarda.

Šarić bez minuta

Dario Šarić nije dobio priliku zaigrati za Sacramento Kingse u 124-130 gostujućem porazu protiv svoje bivše momčadi Denver Nuggetsa. Opet je odličan kod Nuggetsa bio Nikola Jokić sa 34 poena, 14 asistencija i 7 skokova, a korisne suradnike srpski je centar imao u Christianu Braunu koji je ubacio 21 i Aaronu Gordonu koji je zabio 20 koševa. U redovima Kingsa najučinkovitiji je bio još jedan bivši Nugget Russell Westbrook sa 26 ubačaja, 12 skokova i 6 asistencija.

Denver je ovom pobjedom stigao do učinka 4-2, dok je Sacramento na 2-5.

Antetokounmpo sa zvukom sirene

Prošlosezonski finalisti Indiana Pacersi nastavili su s lošim rezultatima u ovoj sezoni izgubivši na svom terenu od Milwaukee Bucksa sa 115-117. Junak pobjede gostiju bio je Giannis Antetokounmpo koji je pogodio skok-šut s linije slobodnih bacanja sa zvukom sirene i tako na najbolji način okrunio dvoboj u kojem je bio prvi strijelac i skakač sa 33 ubačaja i 13 skokova. Kod domaćih je Pascal Siakam ubacio 32.

Milwaukee je tako nastavio svoj dobar ulazak u sezonu, sada je na omjeru 5-2, dok je Indiana pala na 1-6.

Nurkić za pobjedu

I prvaci iz 2024. Boston Celticsi teško dolaze do uspjeha bez svog najboljeg igrača Jaysona Tatuma koji će zbog ozljede ahilove tetive propustiti čitavu sezonu, oni su na svom parketu izgubili sa 103-105 od Utah Jazza. Pobjedu gostima donio je Jusuf Nurkić koji je nakon skoka u napadu zabio za konačni rezultat 0.6 sekundi prije kraja. Nurkić je dvoboj okončao sa po 11 koševa i skokova dok je najbolji strijelac Jazza bio Keyonte George sa 31 pogotkom. Jaylen Brown je zabio 36 za Celticse.

Utah je sada na omjeru 3-4, dok je Boston pao na 3-5.

Los Angeles Lakerse, pak, niti ozljede glavnih igrača ne ometaju u pobjedničkom nizu, oni su bez Luke Dončića, LeBrona Jamesa i Austina Reavesa kao gosti nadigrali Portland Trail Blazerse sa 123-115 za četvrtu pobjedu zaredom. Odgovornost su ovoga puta preuzeli bivši igrač Blazersa DeAndre Ayton sa 29 koševa i 10 skokova, Rui Hachimura sa 28 ubačaja i Nick Smith sa 25 poena, dok su Deni Avdija sa 33 i Sheldon Sharpe sa 23 pogotka predvodili Blazerse.

Lakersi su sada na omjeru 6-2, dok su Blazersi na 4-3.

