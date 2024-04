Hrvatski košarkaš Ivica Zubac upisao je noćas po našem vremenu novi "double-double" u pobjedi Los Angeles Clippersa protiv Cleveland Cavaliersa sa 120-118. Zubac je za 27 minuta provedenih na parketu Crypto.com Arene ubacio 14 koševa uz šut iz igre 7-10, te dodao 11 skokova, jednu asistenciju i tri izgubljene lopte.

Paul George junak

Junak susreta bio je Paul George koji je postigao čak 23 od svojih 39 koševa u posjednjoj četvrtini. Clippersi su stigli do slavlja premda su nadoknadili zaostatak od 26 poena za treću najveću povratničku pobjedu u povijesti franšize.

"Ove situacije nisu idealne, ali lijepo je kada se suočimo s ovim izazovima. Drugo poluvrijeme je bilo posebno, "iskopali" smo pobjedu," rekao je George za ESPN.

"Mislim da je presudila volja za pobjedom," dodao je.

Bio je to susret u kojem su gosti vodili veći dio utakmice. Na startu drugog poluvremena imali su 21 razlike (80-59), a početkom treće i velikih +26 (89-63). Clippersi su se vratili u život serijom 18-3, 1:15 prije kraja utakmice su uspjeli izjednačiti (115-115), a 46 sekundi prije kraja susreta i povesti 118-115.

Nakon što su gosti izjednačili na 118-118, Paul George je sedam sekundi prije kraja zabio za 120-118, a potom u idućem napadu blokirao Dariusa Garlanda za 50. pobjedu Clippersa ove sezone s kojom drže četvrto mjesto na Zapadu, dok su Cavsi peti na Istoku sa skorom 46-33.

George je na koncu zaključio susret sa 39 koševa, 11 skokova i sedam asistencija. James Harden je dodao 22 koša, a Terence Mann 14 koševa. Kod Cavsa najefikasniji su bili Garland sa 28 koševa i osam asistencija, Evan Mobley sa 20 koševa i šest skokova, te Max Strus sa 20 koševa i devet asistencija.

"Imali smo veliku priliku, ali u drugom poluvremenu se nismo uspjevali izboriti za prave šuteve," rekao je trener Cavsa JB Bickerstaff.

Uspješni su bili i New York Knicksi koji su na gostovanju porazili Milwaukee Buckse sa 122-109.

I u ovom susretu smo vidjeli obrat. Bucksi su u trećoj četvrtini imali deset razlike (66-56), međutim gosti su do kraja četvrtine okrenuli rezultat u svoju korist (89-85), a potom u posljednjoj dionici pobjegli na +16. Na koncu je završilo 122-109.

Babo pokazao znanje

Goste je do pobjede predvodio Jalen Brunson sa 43 koša, šest skokova i osam asistencija. Brunson je tako još jednom briljirao protiv Bucksa protiv kojih ove sezone u pet susreta ima prosjek od 37.2 koša.

"Ne znam, lopta protiv njih lakše prolazi kroz obruč," kazao je sa smiješkom.

Donte DiVincenzo je dodao 26 koševa, dok je Bojan Bogdanović za Knickse igrao 17 minuta postigavši 15 koševa uz šut 6-9 iz igre pri čemu je trice gađao 1-1. Kod Bucksa koji su upisali četvrti uzastopni poraz, najefikasniji su bili Giannis Antetokounmpo sa 28 koševa, 15 skokova i osam asistencija, Bobby Portis sa 24 koša, te Damian Lillard sa 23 koša i šest asistencija. Bucksi su drugi na Istoku (47-31), a Knicki četvrti (46-32).

U sudaru klubova u kojima igraju hrvatski košarkaši Dario Šarić i Luka Šamanić, Golden State Warriorsi su pobijedili Utah Jazz sa 118-110. Dario Šarić nije nastupio za Warriorse, dok je Luka Šamanić igrao pet minuta za Jazz bez postignutog koša.

Nakon što je Houston izgubio od Dallasa, Warriorsi su i prije svoje utakmice znali kako su osigurali mjesto u "play-inu". Domaćin je već nakon prve četvrtine imao 13 razlike (41-28) i u nastavku susreta pobjeda Warriorsa nije dolazila u pitanje. Stephen Curry je dobio odmar, pa je "potegnuo" Klay Thompson sa 32 koša, Jonathan Kuminga je ubacio 21 koš, a Brandin Podziemski je završio sa 16 koševa, sedam skokova i šest asistencija.

Utah su predvodili Johnny Juzang sa 27 i Keyonte George sa 25 koševa.

U najzanimljivijem susretu večeri Philadelphia 76ers su na gostovanju pobijedili San Antonio Spurse nakon dva produžetka sa 133-126.

Bila je to zanimljiva utakmica u kojoj je pobjeda mogla na obje strane. Gosti su devet sekundi prije kraja susreta poveli 109-108 tricom Nicolasa Batuma, no 2.1 sekunde prije kraja je tricom uzvratio Julian Champagnie za vodstvom Spursa 111-109. Činilo se kako će domaćini slaviti, no Tyrese Maxey je 0.2 sekunde prije kraja izjednačio gurnuvši susret u produžetak.

U prvom produžetku Victor Wembanyama je imao šut za pobjedu domaćina, ali je promašio, pa je susret otišao u novi "overtime". U drugom dodatnom periodu gosti su poveli 131-126, a zatim još jednim košem potvrdili slavlje 133-126.

Wembanyama sjajan

Sixerse je predvodio sjajni Tyrese Maxey s učinkom karijere od 52 koša, pet skokova i sedam asistencija, dok je Kelly Oubre ubacio 26 koševa i osam skokova. Kod Spursa Wembanyama je zaključio susret sa 33 koša, 18 skokova i šest asistencija, a Malaki Branham je dodao 22 koša. Philadelphia je sedma na Istoku (44-35), a Spursi posljednji na Zapadu (19-59).

Produžetak je razriješio i ogled Dallas Mavericksa i Houston Rocketsa, na koncu Dallas je slavio sa 147-136.

Kyrie Irving je zabio 48 koševa, dok je Luka Dončić imao 37 koševa, 12 asistencija i devet skokova za Maverickse koji su napravili još jedan korak prema petom nositelju u doigravanju Zapadne konferencije. Kod Houstona najefikasniji su bili Dillon Brooks sa 29, te Fred VanVlert sa 24 koša i 12 asistencija.

Rezultati susreta NBA lige:

Dallas Mavericks - Houston Rockets 147-136 (produžetak)

LA Clippers - Cleveland Cavaliers 120-118

(Ivica Zubac je za Clipperse za 27 minuta upisao 14 koševa i 11 skokova)

Indiana Pacers - Miami Heat 117-115

Boston Celtics - Portland Trail Blazers 124-107

Charlotte Hornets - Oklahoma City Thunder 118-121

Orlando Magic - Chicago Bulls 113-98

Toronto Raptors - Washington Wizards 130-122

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 105-113

Milwaukee Bucks - New York Knicks 109-122

(Bojan Bogdanović je za Knickse igrao 17 minuta postigavši 15 koševa)

San Antonio Spurs - Philadelphia 76ers 126-133 (dva produžetka)

Brooklyn Nets - Sacramento Kings 77-107

Golden State Warriors - Utah Jazz 118-110

(Dario Šarić nije nastupio za Warriorse, dok je Luka Šamanić igrao pet minuta za Jazz bez postignutog koša)

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves 117-127

ISTOČNA KONFERENCIJA

Boston Celtics 62 16 79,5

Milwaukee Bucks 47 31 60,3

Orlando Magic 46 32 59,0

New York Knicks 46 32 59,0

Cleveland Cavaliers 46 33 58,2

Indiana Pacers 45 34 57,0

Philadelphia 76ers 44 35 55,7

Miami Heat 43 35 55,1

Chicago Bulls 37 41 47,4

Atlanta Hawks 36 42 46,2

Brooklyn Nets 31 48 39,2

Toronto Raptors 25 53 32,1

Charlotte Hornets 19 59 24,4

Washington Wizards 15 64 19,0

Detroit Pistons 13 65 16,7

ZAPADNA KONFERENCIJA

Minnesota Timberwolves 54 24 69,2

Denver Nuggets 54 24 69,2

Oklahoma City Thunder 53 25 67,9

LA Clippers 50 28 64,1

Dallas Mavericks 48 30 61,5

Phoenix Suns 46 32 59,0

New Orleans Pelicans 46 32 59,0

Sacramento Kings 45 33 57,7

Los Angeles Lakers 45 34 57,0

Golden State Warriors 43 35 55,1

Houston Rockets 38 40 48,7

Utah Jazz 29 49 37,2

Memphis Grizzlies 27 51 34,6

Portland Trail Blazers 21 57 26,9

San Antonio Spurs 19 59 24,4