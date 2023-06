Šetali smo se među ljudima na Hipodromu, koji je bio domaćin 67. Lipanjskog turnira - Pehar Grada Zagreba i uočili - njega. Nije ga bilo teško zamijetiti onako visokog, a poznata je još faca.

Na 67. Lipanjskom turniru - Pehar Grada Zagreba bodrio suprugu

Elitni hrvatski košarkaš, najbolji hrvatski centar Ivica Zubac, došao je na ovaj poznati konjički turnir kako bi bio podrška svojoj supruzi Kristini, koja je nastupala na turniru kao predstavnik konjičkog kluba Zagreb.

Samo za portal Net.hr iznio je Zu dojmove i o turniru i o nastupu supruge Kristine, ali govorio i o košarkaškim temama, između ostalog i o svojim nastupima u NBA ligi i konstantnom povećanju brojki, budućnosti, o hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji, nikad prežaljenom Draženu Petroviću koji je 5. lipnja odigrao svoju posljednju utakmicu u životu, a dva dana kasnije tragično skončao život u automobilskoj nesreći, što je promijenilo lice i naličje, ne samo našoj košarci nego i hrvatskom sportu općenito...

"Zadovoljan sam nastupom supruge'

"Zadovoljan sam nastupom svoje supruge. Ona se dugo bavi s jahanjem i napokon je uhvatila neki kontinuitet i ima novu kobilu, tako da super zasad ide. Ove sezone baš smo dosta oboje time zadovoljni i super je tu na 67. Lipanjskom turniru - Pehar Grada Zagreba. Čitav dan je zanimljiv, super je vrijeme, dosta mladih ljudi i lijepo je za vidjet", kazao nam je u uvodu Ivica Zubac i na pitanje potpisnika ovog teksta o Peharu Grada Zagreba, odnosno promociji koju njegova prisutnost daje spomenutom konjičkom događaju, rekao:

'Konjički sport je super'

"Nadam se da moja prisutnost ovom događaju znači i promociju istog. Iako, ja sam tu da samo uživam i dam podršku svojoj ženi, ali ako nešto znači, ako može pomoći promociji sporta, to je super. Konjički sport je super, divan je, lijepo je, super je organizacija ovog događaja, hipodrom je super, u centru je grada i bila bi šteta da se ovo ne podrži. Nadam se da će u budućnosti još više ljudi biti ovdje kao podrška".

Pred Ivicom je dugo toplo ljeto jer su njegovi LA Clippersi ispali iz doigravanja, a onda slijedi povratak košarkaškim obvezama u NBA ligi...

"Imam dosta slobodnog, pripreme su krajem rujna", navodi nam Zu.

'Mislim da bi Denver trebao dobiti finale'

Govorio je i o finalu Denver - Miami (Nuggetsi vode s 1-0 u seriji) kao i i ovosezonskom play-offu...

"Dosad je play off bio dosta dobar. Dosta je ekipa iz play ina napravilo rezultat, pobijedilo u par rundi. Miami je došao do finala što nitko nije očekivao. Igrala se dobra košarka. Mislim da je Denver na nekom levelu iznad svih ostalih ove sezone, pokazali su to i kroz regularnu sezonu u kojoj su oni bili prvi na Zapadu čitavo vrijeme i sad pokazuju to i kroz play off. Mislim da bi oni trebali dobiti ovo finale. No, Miami je napravio već dosta iznenađenja i ne bi se iznenadio previše niti da oni osvoje prvenstvo".

O svom napretku u igri iz sezone u sezonu i ovosezonskom prosjeku koji je bio blizu double - double učinku, govori:

Iz sezone u sezonu podiže brojke u NBA-u

"To mi je i bio cilj, ulazak i taj krug centara i povećanje double-double učinaka. Nedostajalo mi je svega par skokova za prosjek u double-doubleima u svakoj utakmici. Bio sam dosta zadovoljan ovom sezonom, naravno uvijek može bolje. Bili su periodi u kojima to nije bilo na nivou na kojem bi htio da bude, ali sve je to normalno, duga je sezona, ima dosta uspona i padova tako da mi je cilj imati tu neku konstantu i biti uvijek dostupan za ekipu, imati uvijek double-double učinak pritom i nadam se da ću tako nastaviti dalje, da ću se sve od sebe."

Zu je jako zadovoljan u Clippersima s kojima ga veže ugovor na još dvije sezone. U NBA ligi nikad ne znaš, sad si u jednom klubu pa preko noći završiš u drugom...

"Nikad ne znaš, mogu me i tradeati, ali plan je ostati u Clippersima. Imam bitnu ulogu, dosta igram, volim suigrače, volim i organizaciju, mislim da je to obostrano i plan je ostati u klubu, plan je da ekipa bude zdrava da napadnemo napokon naslov. Naravno da postoji razočaranje i žal što nismo otišli do bar finala kako vi kažete, mislim da imamo jednu od najboljih ekipa u ligi kad smo zdravi. Posljednjih tri-četiri sezone nama je bio cilj naslov, tako da je svaka sezona završila sa razočaranjem. Nažalost, to vam je tako, ne može se ništa protiv zdravlja i ozljeda. Nadam se da ćemo sljedeće sezone imati sreću da ostanemo zdravi i pokažemo što znamo".

'Paul George je pametan igrač, ja ga samo pratim'

O partneru u zločinu Paulu Georgeu, s kojim dosta igra pick and roll i pick and pop igru, s kojima dosta surađuje, kazao nam je:

"Paul George je pametan igrač, igrao je s dosta poznatih igrača. Ima iskustva u toj nekoj pick and roll igri. Meni je dosta jednostavno s njima igrati, samo njega čitam, dosta je jednostavno jer ima jednostavnu ulogu koju moram odraditi najbolje što mogu. Kad igraš s tako vrhunskim igračima moraš se prilagoditi njima. Paul George je jako pametan igrač i to nije bilo teško. Igranje u pick and rollu je uređeno, ali trebalo je vremena dok sve to nismo pohvatali na treninzima sto posto."

O hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji, toliko željenom povratku pobjedničkim stazama i svom nastupanju za nju priča:

"Naravno da sam uvijek otvoren za hrvatsku košarkašku reprezentaciju. Nama je cilj vratiti se na to mjesto. Nažalost, dosad nismo to uspjeli, nismo ni zaslužili da budemo tamo gdje smo bili jer ne igramo tako. Trebamo nešto napraviti. Stvarno, i meni je žao da svako ljeto damo sve od sebe a ne bude dovoljno i uvijek se s gorkim okusom odlazi na NBA pripreme. Nadam se da će krenuti neka dobra priča i da ćemo promijeniti neke stvari".

'Ne znam kako bi Dražen gledao na sve ovo'

Pričao je i o Draženu Petroviću koji je prije 30 godina na sutrašnji dan, u dresu Hrvatske protiv Slovenije u Wroclavu odigrao posljednju utakmicu u životu, a dva dana nakon toga tragično izgubio život u automobilskoj nesreći na njemačkoj autocesti Autobahn A9, kod gradića Denkendorf, 20 km sjeverno od Ingolstadta, vozeći iz Frankfurta prema Münchenu. Draženovo nasljeđe, veliko, vječno, nije oplemenito u hrvatskoj košarci, nego upravo suprotno.

"Istina, ne znam kako bi gledao na sve ovo, ali znam na koji način je on igrao, koliko je davao općenito za sport, za košarku, za hrvatsku reprezentaciju i siguran sam da mu ne bi bila draga ova situacija. Na nama je sve. Imamo ljude, imamo igrače, imamo sve. Na nama je da to promijenimo i da učinimo, ne samo Dražena nego i sve te stare generacije koje su davale sve za sport, za naš sport košarku i reprezentaciju, da ih učinimo ponosnima."

Što nam je još Ivica Zubac rekao pogledajte u priloženom videu gore.