Indiana napravila nemoguće i povećala vodstvo protiv Clevelanda, Warriorse zatekle loše vijesti

U prvom ogledu konferencijskog polufinala Zapada NBA lige košarkaši Golden Statea su odmah 'ukrali' Minnesoti prednost domaćeg parketa, slavili su u gostima s 99-88.

Osim raspucane treće četvrtine bila je to vrlo tvrda utakmica u kojoj su dominirale obrane. Igralo se žestoko, nerijetko rastrgano, kao i uz slab šut u čemu je prednjačio domaći sastav. Primjerice, za tri poena su košarkaši Minnesote gađali mizernih 17 posto, pogodili su tek pet od 29 ispaljenih trica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Do ključne prednosti je Golden State došao u drugoj četvrtini koju je dobio s 26-11 i taj je plus čuvao do kraja dvoboja. Možda i krucijalne koševe u toj dionici postigao je iskusni Draymond Green koji je u drugoj četvrtini pogodio tri trice. U toj drugoj četvrtini se dogodila i loša vijest za Golden State, ozljeda lijeve noge Stephena Curryja koji nije igrao u ostatku utakmice.

Prvi strijelac Minnesote bio je Anthony Edwards koji je ubacio 23 poena, a uz to je ostvario i 14 skokova. Julius Randle je postigao 18 poena uz šest asistencije, a Naz Ried 19 uz pet skokova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Buddy Hield je bio junak sedme utakmice prvog kruga u kojoj je Golden State u gostima pobijedio Houston, a i sada je bio prvi klupski strijelac. Postigao je 24 poena uz 5-8 za tri poena. Upisao je i osam skokova. Jimmy Butler je dodao 20 poena, osam asistencija i 11 skokova, dok je Draymond Green upisao 18 poena, šest asistencija i osam skokova. Za 13 minuta na parketu Curry je ubacio 13 poena.

Iduća utakmica, također u Minneapolisu, igra se u noći s četvrtka na petak.

Na Zapadu su svoju polufinalnu seriju već otvorili Oklahoma City i Denver, a s 1-0 vodi Denver nakon što je slavio u prvom, gostujućem susretu 121-119.

Indiana svladala Cleveland

Košarkaši Indiane poveli su s 2-0 protiv Clevelanda u polufinalnoj seriji Istočne konferencije NBA lige nakon što su slavili i drugi put u gostima, ovaj put u dramatičnoj završnici sa 120-119.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cleveland je u osnovnom dijelu sezone ostvario najbolji omjer Istočne konferencije, ali je ne samo izgubio prednost domaćeg parketa nakon dvije utakmice protiv Indiane, već je upao u veliki zaostatak od 0-2, u seriji koja se igra na četiri pobjede.

U drugom susretu Cleveland je igrao bez tri važna, ozlijeđena igrača, Garlanda, Mobleyja i Huntera, ali je domaćin cijelu utakmicu vodio. Najčešća je prednost bila između 10 i 20 poena, no kako se dvoboj približavao kraju tako je Indiana spuštala zaostatak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vodio je Cleveland 48 sekundi prije kraja s velikih 119-114, ali je u samoj završnici napravio niz velikih propusta, najčešće je griješio najbolji domaći igrač Mitchell. Samo 28 sekundi prije kraja, kod 119-116 za Cleveland, domaći igrač Strus je pogriješio u dodavanju, a na Haliburtonu je napravljen prekršaj.

Dvanaest sekundi prije kraja Haliburton je pogodio prvo slobodno bacanje, dok je drugo promašio. Na odbijenoj lopti prvi je bio gostujući centar Turner koji je samo dotaknuo loptu i ona je završila u rukama Haliburtona koji se sekundu prije kraja dvoboja podigao za šut za tri poena i pogodio za nevjerojatni preokret i slavlje Indiane 120-119.

S čak 48 poena prvi strijelac Clevelanda bio je Donovan Mitchell uz devet asistencija i pet skokova, ali i s niz pogrešaka u posljednje tri minute susreta. Max Strus je dodao 23 poena uz četiri asistencije i osam skokova, dok je Jarrett Allen postigao 22 poena i imao 12 skokova.

Ponovno je cijela petorka Indiane bila dvoznamenkasta po koševima. Aaron Nesmith i Myles Turner su ubacili po 23 poena, s tim da je potonji ostvario i osam skokova. Tyrese Haliburton je ubacio 19 poena uz četiri asistencije i devet skokova, a odlični Andrew Nembhard je dodao 13 poena uz isto toliko asistencija i sedam skokova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treća utakmica, prva kojoj je domaćin Indiana, igra se u noći s petka na subotu po srednjeeuropskom vremenu.

U drugom polufinalu Istoka New York je nakon pobjede u gostima poveo protiv Bostona s 1-0. New York je slavio 108-105 nakon produžetka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Sinner press konferenciju iskoristio da priča o svom ljubavnom statusu: 'Nije ništa ozbiljno'