Rookie Indiana Pacersa Isaiah Jackson proslavio je noćas po hrvatskom vremenu u Indianapolisu svoju najbolju utakmicu sezone neočekivanim kupanjem, onako kako dolikuje još neopjevanim junacima, onima koji su odigrali veliku utakmicu... Uživao je on u svakoj dragocjenoj sekundi ledeno hladne vode...

Jackson oduševio

Jackson je zabio 26 poena, uzeo 10 skokova i postigao svoj prvi double-double u svom prvom startu u karijeri, vodeći Pacerse do slavlja nad ozljedama prebijenim Los Angeles Clippersima 122-116.

"To me iznenadilo moram vam priznati, jer nisam znao da će dečki to učiniti i neću lagati, bilo je jako hladno", rekao je Jackson, prenosi američki ESPN pisanje AP-a.

To mi se prvi put dogodilo i to je nešto što ću pamtiti zauvijek.

Jackson je šutirao 12 od 19 iz igre, postigao je učinak sezone u poenima i skokovima, blokirao je dva šuta i čak je postigao tricu, a da nije dobio niti jedan prekršaj. Duane Washington Jr. dodao je 16 poena, uključujući četiri trice u četvrtoj četvrtini, kako bi pomogao Pacersima da ostvare drugu pobjedu u šest utakmica.

Rick Carlisle postao je drugi trener u NBA povijesti franšize koji je pobijedio u 200 utakmica u karijeri. Frank Vogel je imao 250 pobjeda u pet sezona s momčadi, a ova je Carlisleu izgledala jako dobro...

Clippersi osakoljeni ozljedama i izostancima košarkaša

"Večeras je odradio tako sjajan posao u svim područjima ove igre", izjavio je Carlisle, misleći na Jacksona.

"Kada smo govorili o njemu na draftu, to je ono o čemu smo razgovarali i to je dimenzija koju ova momčad nije imala."

Istrošeni Clippersi također su zatečeni. Amir Coffey je završio s 27 koševa, a Reggie Jackson 21 jer je prekinut njihov niz od pet pobjeda protiv Indiane.

"Postignuti rezultat 4-4 na ovom teškom putovanju bilo je prilično dobro za nas. To je ono što jest i sada se moramo vratiti i pokušati se pregrupirati," istaknuo je trener Tyronn Lue. "Odigrali su dobro, a Isaiah Jackson je odradio vraški posao."

Zubac nije nastupio, ali se o njemu pisalo na Twitteru

Nijedna momčad nije bila ni blizu pune snage. Ozlijeđeni All-Stars bekovi velikih mogućnosti u oba pravca, fantastični Paul George i prvi igrač Clippersa, jedan od najboljih na svijetu Kawhi Leonard, ponovno su bili van rostera Clippersa, a Pacersi su igrali bez dvostrukog All-Stara Domantasa Sabonisa, koji je ranije u ponedjeljak ušao u zdravstvene i sigurnosne protokole COVID-19. Kad smo kod centara, naš Ivica Zubac nije igrao zbog ozljede.

Indiana je upravo u tom segmentu izdominirala Clipperse. Novinari koji redovito prate klub iz Los Angelesa ističu da ovu utakmicu treba pokazati svim onima koji na bilo koji način kritiziraju igru najboljeg hrvatskog centra, rođenog Čitlučanina...

Pokazatelj svima

"Današnja utakmica neka bude posveta svim onima koji ne cijene Ivicu Zupca. Samo pogledajte kako je Indiana lako postizala koševe u reketu".

Mi bi na ovo dodali još samo kako Zubac nije bitan samo u obrani pod košem i onim tzv. "prljavim" stvarima, poslovima, skokovima, osvajanju prostora ispod koša itd... Ivica je bitan i u napadu, gdje igra bitnu rolu u igri s Georgeom dva na dva, izvlačenju na tricu, blokovima, pick and rolovima, pick and popovima... Sve to sad nedostaje, situacija po Clipperse je takva kakva je, kad budu kompletni bit će sasvim druga momčad. No, trebaju izdržati. Sad su pali na osmo mjesto Zapada.

Curry utrpao 40

Od ostalih utakmica protekle noći u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, NBA ligi, Tyrese Maxey (33) je 26 sekundi prije kraja produžetka postigao ključni koš kojim su Philadelphia 76ersi porazili Memphis Grizzliese (122-119).

Tobias Harris (31) i Andre Drummond (16,23 skoka) su dali svoj doprinos u petoj uzastopnoj pobjedi i to bez najveće zvijezde Joela Embiida. Ja Morant (3/9 je predvodio Grizzliese.

Golden State Warriorsi su s 122-108 pobijedili u gostima Houston Rockets na krilima Stephen Currya i njegovih 40 poena, od čega je 21 postigao u zadnjoj četvrtini. Warriorsima je to šesta pobjeda u nizu, a Houstonu 11. domaći poraz zaredom.

Boston Celticsi su kod kuće s 122-92 nadigrali Miami Heat s dobrim učincima Jaylena Browna (29) i Jaysona Tatuma (20). Kod Miamij, koji je ovim porazom izgubili vodeće mjesto na Istoku, Max Strus je zabio 27 poena.

Rezultati noćašnji NBA utakmica

Cleveland Cavaliers - New Orleans Pelicans 93-90

Indiana Pacers - LA Clippers 122:116

(Ivica Zubac nije igrao zbog ozljede)

Philadelphia 76ers - Memphis Grizzlies 122-119 (prod)

Boston Celtics - Miami Heat 122-92

New York Knicks - Sacramento Kings 116-96

Atlanta Hawks - Toronto Raptors 100-106

Houston Rockets - Golden State Warriors 108-122

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 98-81

ISTOK:

Chicago Bulls 31 18 63,3

Miami Heat 32 19 62,7

Philadelphia 76ers 31 19 62,0

Cleveland Cavaliers 31 20 60,8

Milwaukee Bucks 31 21 59,6

Brooklyn Nets 29 20 59,2

Charlotte Hornets 28 23 54,9

Toronto Raptors 25 23 52,1

Boston Celtics 27 25 51,9

Atlanta Hawks 24 26 48,0

New York Knicks 24 27 47,1

Washington Wizards 23 26 46,9

Indiana Pacers 19 33 36,5

Detroit Pistons 12 37 24,5

Orlando Magic 11 40 21,6

ZAPAD:

Phoenix Suns 40 9 81,6

Golden State Warriors 38 13 74,5

Memphis Grizzlies 35 18 66,0

Utah Jazz 30 21 58,8

Denver Nuggets 28 21 57,1

Dallas Mavericks 29 22 56,9

Minnesota Timberwolves 25 25 50,0

LA Clippers 26 27 49,1

Los Angeles Lakers 24 27 47,1

Portland Trail Blazers 21 30 41,2

San Antonio Spurs 19 32 37,3

New Orleans Pelicans 18 32 36,0

Sacramento Kings 18 34 34,6

Oklahoma City Thunder 15 34 30,6

Houston Rockets 14 36 28,0