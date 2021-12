Božićne NBA utakmice duga su tradicija u najboljoj košarkaškoj ligi na svijetu. Počela je 197-47. kada su u Madison Square Gardenu snage odmjerili New York Knicksi i Providence Steamrollers. Knicksi su slavili 89-75, a klub s Rhode Islanda raspao se 1949. te je ukupno potrajao tri sezone. No, i u tom kratkom periodu klub je zauzeo mjesto u povijesti sudjelovanjem na prvoj božićnoj utakmici.

Božić 1985.

Od tada su tijekom povijesti odigrane brojne utakmice na Božić, a neke od njih bile su i više nego senzacionalne. Jedna od njih je i ona iz 1985. Najavila je velike dane za legendarnog Patricka Ewinga. On je te godine sa sveučilišta Georgetown došao među elitu, a na Božić 1985. nagovijestio je kakav će igrač postati.

Te su godine Knicksi za Božić odmjerili snage s moćnim Boston Celticsima predvođenim Larryjem Birdom, u to vrijeme jednim od najboljih košarkaša u ligi. Iako se činilo da će Celticsi imati lagan posao te su vodili s 25 poena razlike, dogodilo se čudo. Predvođeni fantastičnim Ewingom (32 poena i 22 skokova) uspjeli su okrenuti rezultat i doći do pobjede 113:-104. Kako je to izgledalo možete pogledati na video snimkama.