Legendarni košarkaš Scottie Pippen niti 27 godina posiije ne može oprostiti trener Philu Jacksonu jer je na utakmicu između Chicago Bullsa i NY Knicksa posljednji šut dao Toniju Kukoču, a ne njemu koji je u sezoni bez Michaela Jordana bio vođa momčadi, no priznao je pretjerao optuživši ga za rasizam.

Pippen je sve to objasnio u svojoj biografiji koja je izašla i zbog koje je u posljednje vrijeme dao velik broj intervjua.

"Bio sam toliko povrijeđen činjenicom da Jackson u tom trenutku nije izabrao mene da sam u tom trenutku morao pronaći objašnjenje. Nakon svega u Chicago Bullsima što sam prošao, nije mi dozvoljeno da imam svoj trenutak", napisao je Pippen u svoju knjigu.

"Rekao sam si u to vrijeme da je Philova odluka bila rasno motivirana. Dopustio sam sebi da vjerujem u to čak 30 godina. Kad sam vidio svoju izjavu u novinama, shvatio sam koliko sam u krivu", napisao je Pippen.

Kontroverzne optužbe

Podsjetimo, Pippen je prije u showu Dana Patricka optužio trenera Jacksona za rasizam.

"Mislim da je to jednostavno. Ako pogledate tko je tada bio Toni Kukoč u Bullsima, a tko Pippen. Ako znate da je Pippen s Bullsima bio od 1987, da je izbacio Pistonse i sve ostale momčadi koje smo morali proći da bismo osvojili prve tri uzastopne titule.... Biste li dali Pippenu priliku za šut u posljednjim sekundama kad Jordan nije tu? Mislim da je to bio rasistički potez. Nije nikakva tajna, samo čitajte između redove", kazao je u razgovoru s Danom Patrickom, koji je bio šokiran njegovim tvrdnja te ga je pitao je li Jacksona prozvao rasistom.

"O, da. Nemam problema to reći. Zašto bi Toniju, novajliji, dao šut u posljednjoj sekundi, a mene stavio na klupu. To vidim kao rasizam. To je bio tim Scottieja Pippena. Bio sam na putu da postanem MVP te godine, zar ne? Zašto biste onda stavili u poziciju da ne uspije", rekao je tad Pippen.