Košarkaši Utah Jazza Bojana Bogdanovića jutros su po hrvatskom vremenu prekinuli niz od dva poraza domaćim trijumfom nad Atlanta Hawksima rezultatom 110-98. Bila je to jedna od samo tri noćašnje utakmice. U ostalima, Los Angeles Clippersi Ivice Zupca u Staples Centeru su bili bolji od Blazersa 117-110 do su prvaci Milwaukee Bucksi pobijedili Philadephiju u gostima 118-109. No, idemo redom...

Treća najbolja utakmica Bogdanovića u zadnjih 5

Bojan Bogdanović odigrao je treću najbolju utakmicu u posljednjih 5, s rastom od 5 poena u odnosu na prošlu. Ovog puta,išao je do 18 poena, uz 1 skok i 1 asistenciju. Šut iz igre imao je 5-13 (38.5%), za tricu 2-5, slobodna 6-6. Babo je bio drugi najbolji strijelac svoje momčadi, iza Donovana Mitchella sa 27 poena uz 5 asistencija i 3 skoka. Jordan Clarkson pomogao je sa 16 poena. Rudy Gobert je uz 9 poena upisao i 14 skokova.

Bogdanović je sad na prosjeku od 16.9 poena, 4.6 skokova i 1.5 asista po susretu. Utah je pucao 51% s terena i imao je dvoznamenkast pogodak šest igrača.

"Mitchell je iz igre gađao 11 za 20, što je njegov drugi najučinkovitiji šuterski učinak u sezoni", javlja ESPN.

"Manje se radi o vođenju momčadi i upravljanju igrom jer se radi o pravoj igri", izjavio je trener Jazza Quin Snyder i dodao:

"On je sposoban učiniti mnogo stvari na parketu bez obzira na to je li s loptom ili bez".

Utah je zadržao Atlantu na samo dva koša u posljednjih šest i pol minuta. Ta igra u obrani u tim trenucima napravila su razliku u utakmici u kojoj su Hawksi šutirali 51% za 3 poena. Kevin Huerter postigao je 28 poena, a Trae Young 27 za Hawkse. Ipak, niti jedan igrač nije postigao poen u četvrtoj četvrtini.

Dobra obrana Jazzera

"Igrali smo dobro u obrambenom dijelu", izjavio je Mitchell.

"Ubijali smo, išli smo naprijed-natrag, ali kada smo stvarno izbrusili svoju obranu i zaustavili se na njoj još više ju pozicioniravši, to nam je otvorilo vodstvo."

Cam Reddish postigao je 16 poena, dok je Clint Capela završio s 13 poena i 12 skokova. Atlanta je ispustila petu uzastopnu utakmicu, a na Hawksima se već počinje očitovati napor dugog niza poraza.

"Dosta nas je frustrirano zbog ovog, kazao je Huerter i iskreno nastavio:

"Mislim da je to prava riječ. Mislim da nismo očekivali da ćemo biti u ovoj poziciji. Ali stavili smo se u rupu i nitko nije kriv osim nas samih. Moramo biti bolji u obrani."

Los Angeles Clippersi su jako vrući. Ovog su puta ostvarili i svoju petu uzastopnu pobjedu. Trenutno su na skoru 6-4 i 4-2 doma. Ivica Zubac nastavio je u takvom jednom ritmu i sa svojim dobrim partijama. Ovog puta, za 24 minute zabio je 11 poena i uzeo 7 skokova. Iz igre je gađao 4-5, slobodna 3-4. Zubac je na prosjeku od 9.4 poena, 7.1 skokova i 1.4 asistencije po utakmici. Protiv Portlanda, Zubac je upoznao Anferneeja Simonsa, koji je moćno zakucao preko njega. No, sve je to dio igre, rekli bi Amerikanci...

Dio igre Clippersa je i pick and roll, doduše često "lažni "bez rolanja u kojem sudjeluje Zu. Ivica često izlazi na blok pa se otvara prema unutra. Ovog je puta izašao van, nije se odrolao nego je utrčao u reket za alley-oop. Tendencija je u igri Clippersa da Zu stalno napada reket uz izvlačenje prema van.

George nastavlja biti najbolji

Paul George je postigao 24 poena, Reggie Jackson dodao je 23. Odlični Francuz Nicolas Batum dodao je rekordnih u ovoj sezoni za njega 22 poena za Clipperse, koji sad imaju 6-4 nakon što su izgubili četiri od prvih pet na početku sezone.

George, najbolji igrač tjedna Zapadne konferencije, igrao je samo 33 minute nakon što je sredinom treće četvrtine upao u problem s prekršajima. Unatoč skraćenom vremenu igranja, bio je blizu triple-doublea s devet skokova i sedam asistencija.

Damian Lillard je predvodio Portland sa 27 poena, a Norman Powell je zabio 23. Jusuf Nurkić je imao 15 poena i 13 skokova za Trail Blazerse, koji su bez pobjede u prvih pet gostujućih utakmica.

Clippersi su imali vodstvo od 83-79 u četvrtoj četvrtini prije nego što su krenuli u seriju 13-6 i preuzeli kontrolu. Povećali bi vodstvo na 12 u posljednjoj minuti.

Treći susret momčadi bio je tesan u odnosu na prva dva. Clippersi su 25. listopada pobijedili s 30 (116-86) prije nego što su Trail Blazersi uzvratili pobjedom od 111-92 četiri noći kasnije.

Oslabljeni 76-ersi

Prvaci Milwaukee Bucksi iskoristili su činjenicu kako su igrali protiv vrlo oslabljenih Philadelphia 76-ersa te ih svladali na njihovom parketu sa 118-109. Sixersi su morali već drugu utakmicu zaredom igrati bez svog najboljeg igrača Joela Embiida koji se nalazi u "COVID protokolu" te će izbivati iz momčadi još najmanje tjedan dana, a zbog ozljede nije igrao niti Seth Curry. Usprkos tomu, manje od tri minute prije kraja bilo je samo 109-107 za Buckse, ali prvaci su odigrali završnicu daleko kvalitetnije. Odličan je bio Giannis Antetokounmpo sa 31 ubačajem i 16 skokova, Grayson Allen je dodao 25 za pobednike, dok su se kod Sixersa istaknuli Tyrese Maxey sa 31 ubačajem i Andre Drummond sa 17 poena i 20 skokova.

Bucksi su i nakon ove pobjede i dalje ispod 50 posto učinka, sada su na omjeru 5-6, dok su Sixersi na 8-4.

Rezultati noćanjih utakmica:

Utah - Atlanta 110-98

Bojan Bogdanović igrao je za Utah 30:52 minuta i postigao 18 koševa (šut za dva 3-8, trica 2-5, slobodna bacanja 6-6) uz po 1 skok i asistenciju

LA Clippers - Portland 117-109

Ivic Zubac igrao je za LA Clipperse 24:08 minuta i postigao 11 koševa (šut za dva 4-5, slobodna bacanja 3-4) uz 7 skokova

Philadelphia - Milwaukee 109-118

LJESTVICE:

ISTOK:

Miami 7 3 70,0

Chicago 7 3 70,0

Washington 7 3 70,0

Philadelphia 8 4 66,7

Cleveland 7 4 63,6

New York 7 4 63,6

Brooklyn 7 4 63,6

Toronto 6 5 54,5

Milwaukee 5 6 45,5

Charlotte 5 7 41,7

Boston 4 6 40,0

Indiana 4 7 36,4

Atlanta 4 8 33,3

Orlando 3 8 27,3

Detroit 1 8 11,1

ZAPAD:

Golden State 9 1 90,0

Utah 8 3 72,7

Dallas 7 3 70,0

Phoenix 6 3 66,7

Memphis 6 4 60,0

Denver 6 4 60,0

LA Clippers 6 4 60,0

LA Lakers 6 5 54,5

Sacramento 5 6 45,5

Portland 5 6 45,5

Oklahoma City 3 6 33,3

Minnesota 3 6 33,3

San Antonio 3 7 30,0

Houston 1 9 10,0

New Orleans 1 10 9,1