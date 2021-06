Ako pitate Veljka Mršića, on danas ne može zamisliti reprezentaciju u kojoj nema mjesta za sjajnog košarkaša Splita Pavla Marčinkovića (32). I da dođu svi iz NBA i Eurolige na pripreme za olimpijski kvalifikacijski turnir, on će svoju rolu kod Mršića imati, jer svoje mjesto u reprezentaciji Hrvatske je itekako zaslužio.

Split se u finalu vratio iz mrtvih

Pavle Marčinković u Splitu je od 2017. godini a ove sezone je sa klubom došao do finala Prvenstva Hrvatske u kojem su se protiv Zadra vratili iz mrtvih, izborili petu utakmicu nakon 2:0 u seriji u kojoj su doduše poraženi ali iskorak kluba s Gripa dobra je vijest i za reprezentaciju, koliko god Marčinković bio tužan nakon poraza.

Svaki sportaš je prvo tužan kad izgubi u finalu ali onda ipak u njemu tugu nadvlada postignuće, a ovo finale za splitskog košarkaškog velikana nije mala stvar. Split je, naime, posljednji put PH osvojio 2003., 2008. posljednji put je igrao finale PH i izgubio kao i sad od Zadra, koji je pak od te godine pa sve do proteklog vikenda bio bez naslova...

Ulazak navijača u dvoranu

I još ulazak navijača Zadra u dvoranu, unatoč epidemiološkim mjerama, jaka je poruka kako su košarka, navijačka strast jači od bilo kakve korone, bilo kakvih mjera, pa koliko kod se netko iz stožera ljutio zbog toga, unatoč otvorenoj krim istrazi policije zbog toga. To je najveća košarkaška i sportska pobjeda, zajednička oba kluba...

"Što se tiče te pete utakmice finala, mi smo imali neke informacije da će biti navijača u dvorani što smo mi priželjkivali, jer na kraju dana, na kraju svega, zbog navijača se i igra košarka. U onom trenutku kad se počela puniti dvorana, to je stvarno bilo ono, za ne povjerovati. Znao sam odmah da će to biti bolesna atmosfera, Zadar je jednostavno takav grad koji obožava sport, pogotovo košarku. Ljudi su stvarno zaljubljeni u košarku. I taj trenutak kad su ljudi u nepreglednoj koloni jedno pola sata ulazili u dvoranu, ono stvarno predivna atmosfera. Na kraju je Zadar zasluženo slavio", kazao nam je u uvodu razgovora Pavle Marčinković s kojim smo intervju napravili jučer na predstavljanju novog fanshopa reprezentacije u suradnji s Grosbasketom u Zagrebu, odnosno službene Mršićeve objave 16 košarkaša za navedeni olimpijski kvalifikacijski turnir...

'Imali smo mi svoj dio podrške ali...'

NET.HR: Pisali su pojedini mediji da se navijači u Splitu spremaju za odlazak na petu utakmicu u Zadar, je li netko od navijača iz Splita na kraju došao u Višnjik?

MARČINKOVIĆ: Došli su, bilo je naših pedesetak navijača, ne znam točan broj ali tako nešto u biti je bilo, uglavnom obitelji, prijatelji kluba, uprava... Imali smo mi svoj dio podrške ali pored onakvih zadarskih navijača teško je bilo doći do izražaja. Stvorili su zaglušujuću atmosferu i nosili svoju momčad do pobjede.

NET.HR: Vratili ste se u finalu iz mrtvih, treću utakmicu okrenuli, morate biti zadovoljni.

MARČINKOVIĆ: Ma zadovoljan sam zbog pravog otpora ali da je to bila metla ili 3:1 u seriji, možeš reći ajde nema veze, ali dokle god si ti u igri, na 2:2 u seriji onda se pojavi želja za nečim više jer se imaš i čemu nadati. Zato na kraju uvijek ostane taj gorak okus nekog nedovršenog posla. Međutim, teško je u toj situaciji mentalitet prebaciti na završetak sezone. Ciljevi postavljeni jesu finale PH, finale Kupa i ostanak u ABA ligi tako da na kraju mislim da sezona može dobiti i pozitivnu ocjenu.

NET.HR: Koliko vas je Roko Ukić razbudio svojim riječima kako je splitsko izdanje u prvoj utakmici bilo traljavo? 'Ne mogu sakriti da sam ljutit i razočaran', kazao je tada.

'Ukić je bio u pravu'

MARČINKOVIĆ: Bio je u pravu, po meni takve stvari se trebaju reći da budu jasnije. On je prvo to nama svima kazao u lice, tako da ne bi ispalo da nam se išta iza leđa spominjalo. Bilo nam je potrebno tako neko buđenje, na kraju krajeva ono Lukovićevo isključenje na utakmici u Splitu, da ne zvuči ružno ali nas je nekako pokrenulo, probudilo i bilo je potrebno da netko pokaže malo krvi, hajmo to tako kazati.

NET.HR: Jeste vi zadovoljni sa svojom sezonom, što očekujete od nadolazećeg reprezentativnog ljeta, točnije kvalifikacija?

MARČINKOVIĆ: Sezona je bila druga i turbulentna, ne znam točnu brojku ali mislim da sam praktički odigrao NBA sezonu, nekih 80 utakmica, tako da mi je najbitnije bilo da ostanem zdrav i za budućnost i za ovu situaciju s kvalifikacijama za OI, da budem na raspolaganju, da se pokušam izboriti za tu poziciju i da na kraju krajeva sudjelujem u nečem velikom, što se može dogoditi. Uz dva - tri pojačanje koja će doći do kraja mjeseca mi imamo svoju šansu, igramo doma, iako ne znam čemu se možemo nadati vezano za publiku i gledatelje. Mislim da smo na pravom putu, ta momčad koja je sad na okupu zajedno je već dvije godine. Nije slučajno da smo tu, dokle god izbornik vjeruje u nas mislim da je naš posao samo da mu vratimo to povjerenje. Što se tiče Marija Hezonje on nam može dati ekstra klasu. Zna se što Mario može donijeti nama, kompletan je igrač. A Babo, što reći o njemu, on je naš najbolji košarkaš, čovjek koji u teškim utakmicama ima 20-30 poena u rukama.