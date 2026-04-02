Hezonja se vraća u NBA? 'Šanse postoje i one su znatno veće nego što bi pomislili'

Mario Hezonja, trenutno najbolji igrač hrvatske košarkaške reprezentacije, nalazi se na raskrižju karijere. Trenutačno igra za Real Madrid, no tamo ne prolazi kroz svoje najbolje košarkaške trenutke.

Puno se pitanja postavlja gdje će hrvatski reprezentativac nastaviti karijeru ukoliko se odluči za odlazak iz Reala. Jedna od ključnih promjena je i novi menadžer, od nedavno ga zastupa Miško Ražnatović, najpoznatiji regionalni košarkaški menadžer. On je sada za Sportklub govorio o mogućoj budućnosti hrvatskog reprezentativca.

Ražnatović je odgovorio:

'Što se Marija tiče, sve je otvoreno. On ima ugovor s Real Madridom još nekoliko godina, ali postoji mogućnost odlaska u NBA. Kao što znate, on je u NBA-u već bio, ali tada je otišao mlad. Danas je jedan od najdominantnijih igrača u Euroligi. Takvi igrači u prethodnim godinama dobivali su šansu kao što su je imali Nigel Hayes Davis, Saša Vezenkov ili Vasilije Micić. Apsolutno ne isključujem mogućnost da se ponovo nađe na NBA parketima.', te je srpski menadžer nastavio,

'Međutim, u NBA se odluke donose znatno kasnije, često se čeka ishod drafta, pa ne možemo ništa konkretno tvrditi u ovom trenutku. No realne šanse postoje i one su znatno veće nego što bi prosječni ljubitelj košarke mogao pomisliti', dodao je.

Također, kao što smo ranije naveli, za njega postoji interes i iz Dubaija, gdje je Jurica Golemec na čelu projekta.

