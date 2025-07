NBA bomba: Bucksi raskidaju ugovor s legendarnim igračem i potpisuju centra

Milwaukee Bukcsi raskinuli su ugovor sjajnom playmakeru Damianu Lillardu javlja najpouzdaniji NBA insajder Shams Charania. Lillard će zbog puknuća ahilove tetive propustiti cijelu sljedeću sezonu, a NBA prvacima iz 2021. se očito nije dalo čekati godinu dana da slože kompetitivan roster, pa će novac od Lilardovog ugovora preusmjeriti u potpisivanje centra Mylesa Turnera.

Lillard je po važećem ugovoru trebao zaraditi 58 milijuna eura za sljedeću sezonu te još 63 milijuna za sezonu 2026./27. Raskidom ugovora postat če slobodan igrač te može potpisati s bilo kojim drugim klubom, no još nije poznato je li tko zainteresiran. Čini se kako bi Lillard ovu sezonu mogao provesti bez kluba, a ugovor potpisati tek kad bude u mogućnosti vratiti se na parket.

The Bucks found a creative path to waive and stretch Lillard – whose $113M will be stretched over the next five seasons – while leaving their future draft assets untouched. In a stunning turn of events, Myles Turner departs the Pacers to join the Bucks. https://t.co/2QL87xyK3d