U Zagrebu se okupila košarkaška reprezentacija Hrvatske. Posljednji dio treninga reprezentacije danas je bio otvoren za predstavnke medija. Kako se radi o novom ciklusu natjecanja, odnosno prvim kvalifikacijama za Europsko prvenstvo na pitanja su najprije odgovarali izbornik reprezentacije Josip Sesar i novopečeni kapetan Mario Hezonja.

Izbornik Josip Sesar zadovoljan je treninzima: "Momci su željni, dobro rade. Obnovili smo znanje prošlog ljeta s taktičkim postavkama. Imamo tri-četiri nova igrača koji se u to moraju uklopiti, a ostali im pomažu. Danas nam se priključio i Mario Hezonja nakon osvojenog Kupa s Real Madridom."

Upitan o atmosferi unutar reprezentacije, izbornik je sigurnim glasom odgovorio: "I kad sam preuzeo reprezentaciju, rekao sam da je bitna atmosfera i način kako se ophode jedan prema drugom, ujedno i način kako se nosi hrvatski dres. To je ono što nam je svima obaveza i čast. Vidim da su momci i inače konstantno u kontaktu, skupina je to dobrih i poštenih momaka. Što se tiče igre, nekad je malo bolje, nekad malo lošije, no ponašanjem i odnosom prema radu su pokazali da pripadaju reprezentaciji. Možemo reći i da je posjedica svega toga bio dobar rezultat prošlog ljeta", rekao je Sesar pa se okrenuo predstojećoj utakmici protiv Francuske:

"Francuska je moćna, atletska momčad koja ima deset euroligaških igrača iz dva iz Eurokupa. Bit će teško, a dobio sam i informaciju da je dvorana rasprodana. Moramo imati svoj ritam utakmice, ne gubiti glavu u trenucima kada dolazi do propadanja, što duže ostati u utakmici, i ako se ukaže prilika, uzeti bodove. Mislim da imamo svoje adute i igrače koji to mogu iznijeti, a u svemu tome treba imati i malo sreće".

'Ne postoji 'slučaj Božić', tu je priča završena'

Nakon što se zbog zalječenja ozljede reprezentaciji neće moći priključiti Marko Ramljak, a zbog operacije umnjaka Luka Božić, izbornik Sesar je predstavnicima medija odgovorio i na pitanja vezana uz izostanke: "Ramljak je prije mjesec dana imao jako nezgodnu distorziju zgloba i s njime sam od prvog dana u kontaktu. Zadnji je naš razgovor tekao na način da on nije 100 posto spreman, a igramo protiv Francuza koji su atletski iznimno moćni pa smo došli do zajedničkog zaključka da će ovaj ciklus preskočiti. Što se tiče Luke Božića, smatram da tu ne postoji 'slučaj'. Čovjek ima problem, trebao je operaciju, a kasno sinoć smo dobili mail da je pod antibioticima i na poštedi tjedan dana. Što se mene tiče, tu je ta priča završena za ovaj ciklus, a dalje ćemo biti u kontaktu. Mi se u Hrvatskoj nemamo pravo odreći niti jednog igrača. Imao sam uspostavljena dva-tri napadačka seta za njega, no ispostavio se taj problem sa zubom, a kada bude tu moći ćemo pričati o taktičkim detaljima za njega."

Mario Hezonja je na posljednji, otvoreni dio treninga stigao izravno iz zračne luke, vidno raspoložen i s druge strane dočekan širom osmijesima suigrača. Tu je i kapetanska traka: "Ne opterećujem se s takvim stvarima, ali to je velika stvar za moju obitelj i stoga mi je jako drago. Uvijek je trebalo biti primjer, i sa 16, 17 i 18 godina, uvijek sam nastojao biti takav na terenu, a sada sam i u zrelijim godinama i treba biti vođa na terenu i van terena."

O predstojećim kvalifikacijama Mario je kazao: "Vidio sam da su Francuzi objavili da su prvi favoriti. Bosni će, čini mi se, sada nedostajati nekoliko igrača, no kada budemo mi igrali s njima bit će kompletniji. Treba biti maksimalno spreman, nemamo se mi koga bojati, ni misliti o drugim ekipama. Treba biti fokusiran i ići po pobjede protiv svih. Sjajna atmosfera se od prošle godine nastavila. Drago mi je da su svi dobri u svojim klubovima i da su se svi odazvali da ponovimo rezultat od prošle godine i idemo na bolje, što je, na kraju, naš cilj."

