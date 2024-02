Roko Leni Ukić, dugogodišnji hrvatski košarkaški reprezentativac koji je obilježio posljednja dva desetljaća, završio je igračku karijeru ove veljače u dresu Splita, nakon čega je dao veliki intervju srpskom portalu Alo u kojemu se osvrnuo na svoju odluku i govorio o svom košarkaškom putu.

"Donio sam odluku već prije. Vidio sam da moje telijo ne funkcionira na način na koji bi trebalo funkcionirati tijelo profesionalnog sportaša, što je normalno s obzirom na to da imam skoro 40 godina i toliko utakmica i 'kilometraže' iza sebe. To je bila racionalna i mirna odluka, bez neke filozofije. Osjećam se skroz normalno", objasio je na početku.

Ukić je u reprezentaciju pozvan još 2022., s nepunih 17 godina, a prvi nastup na velikom natjecanju imao je na Europskom prvenstvu 2005. Bio je dugo prvi izbor na poziciji playmakera, no našoj košarci u tom razdoblju nije dobro išlo.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Bilo je teško iznijeti teret, s obzirom na to da on temeljio na igračima svjetske klase koji su bili još u bivšoj zemlji, a kasnije i prvim godinama samostalnosti, poput Dražena Petrovića, Dina Rađe, Tonija Kukoča… To su svjetske klase od igrača. Moramo biti iskreni i reći da nitko od nas kasnije nije klasa Petrovića i Kukoča, to je činjenica. Ljudi su nas stalno uspoređivali s njima, bilo je jako teško pratiti taj korak i ući u te cipele koje su postavili. Bilo je više frustrirajućih trenutaka nego lijepih, jer su ta očekivanja bila veća od objektivnih, i onda se često ulazilo u razočaranja", rekao je pa dodao:

"Igrači moje generacije i ja smo konstantno pokušavali dati svoj maksimum. To je nekada bilo dovoljno za četvrto, nekada peto, nekad sedmo mjesto… Nikada za medalju, to je nešto što se sigurno bilježilo, prije svega u našoj zemlji. Nismo do kraja priznati kao pobjednici, ali ja znam da smo dali sve od sebe u svakom trenutku. Nekada je nedostajalo malo pameti, nekada malo kvalitete, nekada malo sreće… To je iza nas, a ja znam da smo dali sve od sebe i to je jedino što jedan sportaš može napraviti."

