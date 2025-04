Dončić se vratio kući i jasno poručio GM-u Dallasa: 'Ne mijenjaš jednog od najboljih na svijetu'

Drugi veljače 2025. zauvijek će u NBA povijesti ostati zapamćen kao datum kada je povučen, dosad, najnelogičniji potez u povijesti košarke. GM Dallas Mavericksa, Nico Harrison, šalje svog tada 25-godišnjeg superstara i jednog od najboljih igrača lige u Los Angeles Lakerse za Anthonyja Davisa, pick prve runde drafta i Maxa Christieja. Mnogi će reći kako je Harrison dobio puno premalo zauzvrat za igrača kojeg ćemo sigurno pamtiti kao jednog od najvećih u povijesti. Još čudnije onda zvuči podatak da je sve to bila njegova ideja.

Harrison je zvao Roba Pelinku i predložio mu trade, a Luka Dončić sinoć mu je svojim povratkom u Dallas, ali u ljubičasto-zlatnom dresu, pokazao zašto nije trebao učiniti. Zabio je svojoj bivšoj momčadi 45 poena, uhvatio osam skokova, podijelio šest asistencija i ukrao četiri lopte. Sve to šutiravši odličnih 16/28 iz igre i još boljih 7/10 iz igre. Dallasova nova zvijezda Davis - zabio je 13. To je stvarno sve što se treba reći o jučerašnjoj utakmici, Harrison je razmijenio jednog od tri ili četiri najbolja igrača svijeta za 32-godišnjaka koji rijetko može ostati na parketu na duge periode. Pričao je tada kako obrana osvaja naslove i kako je Davis igrač koji će im pomoći izgraditi kulturu koju žele, ali činjenice kažu da se Dončić s Lakersima bori za treće mjesto Zapada, a Dallas će put u doigravanje tražiti kroz play-in turnir. Uspiju li i doći do doigravanja, morat će ga igrati bez drugog najboljeg igrača, Kyrieja Irvinga - čovjeka koji je bio Dončićev "prvi časnik" na putu do finala lige prošle sezone.

To nas dovodi do najveće nelogičnosti u Harrisonovoj odluci. Možda bi njegov potez imao više smisla da mu momčad već godinama nema uspjeha unatoč tome što ima jednog od najboljih igrača na svijetu ili da je Dončić sam želio otići, ali prošle sezone igrali su finale lige, a čovjek je želio ostati. Dugo vremena svi su pokušavali naći neku logiku u njegovom potezu bilo kroz objašnjenja da je čovjek jednostavno lud ili u teorijama zavjere poput Dwaynea Wadea koji je tvrdio da je Harrison samo žrtveno janje vlasnicima franšiza koji su željeli Dončića u Los Angelesu da bi se podigla gledanost cijele lige. Sve je to na kraju nebitno, Luka je u Lakersima i samo nastavlja gdje je, prisilno, stao.

U svojih prvih šest sezona u ligi, pet je puta biran kao sudionik All-Star utakmice i pet je puta bio član najbolje petorke lige. Jedini što ga sprečava da se u Prvoj All-NBA momčadi nađe i ove sezone je restrikcija od minimalno 65 utakmica koju zbog ozljede neće dostići. Čovjek je drugi igrač u povijesti lige koji u prosjeku u doigravanju ubacuje preko 30 poena po utakmici. Tko je prvi? Samo "neki frajer" koji se zove Michael Jordan. Čovjek je toliko dobar, a Dallas ga se riješio dobrovoljno.

Zašto? Zato što im se nije čekalo? Mislili su da mogu napasti naslov ove godine? Možda bi i mogli da su ga zadržali. Na kraju krajeva ni Jordan ni Dončićev sadašnji suigrač LeBron James nisu osvojili naslov prije 28 godine, a Dončić je krajem veljače napunio 26. Imali su generacijskog igrača koji je u samo šest i pol godina postao klupska legenda i njihov vjerojatniji drugi najveći igrač nakon Dirka Nowitzkog, a nisu ga mogli čekati još dvije godine. Možda mu nisu htjeli ponuditi supermax ugovor koji, ako ga netko zaslužuje, Dončić apsolutno zaslužuje.

28.6 poena, 8.6 skokova, 8.2 asistencije, to su karijerni prosjeci Luke Dončića kroz prvih sedam sezona njegove karijere. Čovjek igra vrhunsku sezonu, a brojke su mu pale u odnosu na prosjeke kroz karijeru, prošle sezone bio je najbolji strijelac lige, vodio je Dallas do finala lige jednom i finala konferencije jednom. Pružio je neke od najboljih individualnih predstava unatrag nekoliko godina, zabio je 73 poena u jednoj utakmici, imao triple-double sa 60 poena, sam je izbacio Phoenix Sunse u sedmoj utakmici doigravanja 2022.

Dallas se odrekao takvog igrača i sada mora trpjeti posljedice. Odnosno, mora trpjeti da Luka sada igra protiv njih. Nakon svog povratak kući sinoć, izjavio je kako nije mislio da će moći igrati tu utakmicu. Igrao ju je, igrat će ih još i u svakoj će imati dodatni motiv dokazati Mavericksima koliko su u krivu bili kada su ga dali za, praktički, ništa.

