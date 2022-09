Hrvatska košarkaška reprezentacija protekle je nedjelje ispala s EuroBasketa nakon poraza od Finske. Finska je treći put u proteklih godinu dana bila bolja, organiziranija i jača momčad te je u Berlinu na krilima nevjerojatnog Laurija Markkanena svladala Hrvatsku 94:86 i tako nas ispratila s natjecanja na kojem smo se, barem nadali, nekom boljem rezultatu.

I dok traje paljba po hrvatskim košarkašima, s europske smotre su izbačeni i Srbi. Njihova je reprezentacija na gotovo svakom turniru jedan od glavnih favorita, što je bio slučaj i ove godine. Komšije s takvim stavom ulaze u svako natjecanja pa je sve šokiralo kada je Italija s 94:86 izbacila, uz Sloveniju i Francusku, glavne favorite turnira.

Njihov poraz tamošnjim je navijačima teže pao nego u Hrvatskoj onaj naše reprezentacije, što ne čudi s obzirom na njihove uobičajene rezultate. Njihov nastup komentirao je Miroslav Berić, proslavljeni srpski košarkaš.

Sve je iznenadio

Berić je gostovao na podcastu "S Lukom i Kuzmom", gdje je pričao o nastupu srpske košarkaške reprezentacije, a sve je iznenadio izjavom da su htjeli izbjeći Hrvatsku. Bez pretjeranog laganja, srpska je reprezentacija puno kvalitetnija od naše te bi u tom susretu bili apsolutni favoriti. Ipak, čini se kako su Srbi htjeli izbjeći mogući ogled s Hrvatskom.

"Imali smo prelaganu skupinu i tu je bilo nekakvo kalkuliranje… Kao, ajmo sada izgubiti od Poljske. Lakše je to reći nego učiniti, skoro nemoguće. Ne treba se to događati, jedino da smo odmarali Nikolu Jokića, ali pričali smo o tome već… Nitko nije htio Hrvatsku. Da smo izgubili od Poljske, išli bi na Hrvatsku, što bi to onda bilo. Tektonski poremećaj. Tek tada bi svi rekli "htjeli ste, evo vam sada". Jednostavno, meni se nije svidjelo od početka što nismo odigrali nijednu egal utakmicu. Bila je panika kada bi nam netko došao na 12 razlike, to nije dobro, ali takva je grupa bila. Pogledajte skupinu smrti; ali tamo je prvoplasirana Slovenija dobila najlakši kostur koji su mogli dobiti", priča Berić.

Otkrio je i nedostatke srpske reprezentacije na susretu s Poljskom. Ističe kako je falio dobar šuter, ali i naglasio koja dva igrača ne bi poslao zajedno na teren.

"Definitivno nam je falio šut na ovoj utakmici. Pričali smo i složili se da je Anđušić morao biti u reprezentaciji. Čisti šuter što bi rekli. Neke odluke ne razumijem, mislim da on ima mjesta u ovoj reprezentaciji, pogotovo na ovakvim utakmicama. Znali smo da će doći utakmica u kojoj Jokić neće moći dati 100 poena i kada će nam trebati šutevi nakon njegovog razigravanja. Mi smo 15, 20 minuta igrali s dvojcem Kalinić - Lučić. Oni ne mogu igrati zajedno, pogotovo ne toliko dugo" ističe Berić.