Jedan od najdominantnijih košarkaša u povijesti, ako ne i najdominantniji, svakako je Shaquille O'Neal. Ovaj legendarni centar je sa svojih 216 centimetara i 150 kilograma bio sila s kojom se nitko nije mogao nositi, a u karijeri je osvojio čak četiri naslova prvaka NBA lige. Tri s Los Angeles Lakersima i jedan s Miami Heatom.

Popularni Shaq je u NBA stigao 1992. godine kada ga je draftirao Orlando Magic, a kasnije je igrao u Lakersima, Heatu, Phoenix Sunsima, Cleveland Cavaliersima i Boston Celticsima. Shaq je otkrio kako je kao mladić potrošio svoju prvu plaću u roku od 45 minuta, a nakon brojnih upozorenja, počeo je paziti na svoju zaradu.

Počeo je pametnije ulagati novac te je sada bogatiji nego što je bio za vrijeme igračke karijere. Procjenjuje da je "težak" oko 450 milijuna dolara, ali ima poseban pristup novcima.

'Nismo mi bogati...'

Naime, Shaq želi svojoj djeci usaditi da ne smiju biti rastrošni pa im je poručio da ne računaju na njegovo bogatstvo u budućnosti.

"Djeca su mi odrasla, ali me malo nervira kad ne shvaćaju jednu stvar. Uvijek im to govorim. Nismo mi bogati. Ja sam bogat. Pokušavam im objasniti da je obrazovanje bitno. U kući postoji jedno pravilo, a to je obrazovanje. Volio bi da netko od njih bude doktor, odvjetnik, biznismen… Volio bi da netko preuzme moje poslove, ali neću im sve tek tako pokloniti. Sve moraju zaraditi sami", rekao je Shaq.

Dok veliki broj bivših košarkaša bankrotira po završetku karijere, Shaw se osigurao da se to nikada ne dogodi. Uložio je u Google, investirao je i u Apple, a svoje novce uložio je u restorane kojih ima 155, praonice automobila kojih ima 150, posjeduje i četrdesetak dvorana za treniranje, brojne noćne klubove i slično.