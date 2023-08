PAŽLJIVO BIRAO RIJEČI / Legendarni košarkaš odao počast Petroviću u Šibeniku: 'Danas nema igrača poput Dražena'

Doron Jamchi, legenda izraelske košarke, šuter kakav se rijetko viđa posjetio je danas spomen sobu Dražena Petrovića u Šibeniku u kojoj ga je ugostila Biserka Petrović. Kada god govori o prerano preminulom 'Košarkaškom Mozartu', Jamchi pažljivo bira riječi. "Vremena su se promijenila, danas, recimo, nema igrača poput Dražena, koji je mogao zabijati po 50, 60 poena. Mogli ste u ono vrijeme igrati na Draženu najjaču moguću obranu, a on bi vam opet zabio kad je god to poželio. Kad bi danas igrač zabio 50, 60, to bi bilo malo čudo, ne znam zašto je to tako", rekao je u jednom intervjuu bivši košarkaš.