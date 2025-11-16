FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NITKO MU NIJE RAVAN /

Slavlje u Los Angelesu: LeBron se vraća i uskoro upisuje u povijest

Slavlje u Los Angelesu: LeBron se vraća i uskoro upisuje u povijest
×
Foto: Imagn Images/ddp Usa/profimedia

LeBron nadomak čudesnog uspjeha

16.11.2025.
19:50
Hina
Imagn Images/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najbolji strijelac u povijesti NBA lige, 40-godišnji LeBron James u ponedjeljak će po prvi put ove sezone trenirati s ostatkom momčadi Los Angeles Lakersa što znači kako bi vrlo skoro trebao i zaigrati čime će postati prvi igrač u povijesti s nastupima u 23 različite sezone najjače svjetske košarkaške lige.

James je tijekom priprema za novu sezonu osjetio bolove u leđima te je po prvi put u karijeri propustio početak sezone.

I bez njega u postavi Lakersi su odlično krenuli u sezonu, trenutačno su na omjeru pobjeda i poraza 10-4, a pet od sljedećih šest susreta igrat će na domaćem parketu.

Osim što je najbolji strijelac u povijesti NBA lige sa 42,184 poena, James ove sezone može postati i igrač s najviše odigranih utakmica, trenutačno je drugi na toj listi sa 1,562 odigrana dvoboja, ispred njega je samo Robert Parish sa 1,611.

POGLEDAJTE VIDEO: Szkaradek sjajnim potezom 'dovršio' Poliščuka

 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NITKO MU NIJE RAVAN /
Slavlje u Los Angelesu: LeBron se vraća i uskoro upisuje u povijest