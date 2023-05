Košarkaši Los Angeles Lakersa na pragu su prolaska u finale doigravanja Zapadne konferencije NBA lige, oni su u četvrtoj utakmici serije protiv branitelja naslova Golden State Warriorsa, u noći sa ponedjeljak na utorak po hrvatskom vremenu, slavili u svojoj dvorani sa 104-101 te tako poveli sa 3-1 u pobjedama.

Curry ostvario jalovi 'triple-double'

U dramatičnoj završnici u neočekivanog junaka Lakersa izrastao je Lonnie Walker, dok je uloga tragičara kod gostiju pripala Stephenu Curryju usprkos "triple-doble" učinku.

Walker je svih svojih 15 koševa na utakmici postigao u četvrtoj četvrtini, a zabijao je i za 102-99 na ulasku u posljednju minutu te s linije slobodnih bacanja za 104-101 15 sekundi prije kraja.

S druge strane, Curry je usprkos 31 poenu, 14 asistencija i 10 skokova imao loš šut iz igre od 12-30 (3-14 za tricu), a promašio je i dva ključna šuta u završnici.

Kod vodstva Lakersa 102-101 Curry je 30 sekundi prije kraja šutirao preko Anthonyja Davisa za dva, promašio je, a nakon napadačkog skoka Draymonda Greena lopta je ponovno stigla do Curryja koji je pokušao tricu preko Davisa, no i to je promašio.

Nakon što je Walker pogodio oba bacanja za 104-101 Warriorsi su vrlo loše odigrali posljednju akciju te čak nisu niti došli do šuta za eventualni produžetak.

Trener Warriorsa Steve Kerr nije se htio žaliti i izvlačiti nešto previše na svoje viđenje suđenja u ovom dvoboju, ali je naveo ipak kako je bilo sudačkih odluka koje mu se nisu svidjele.

"Mislim da smo imali tri ili četiri pozvana ilegalna posjeda i to je bilo razočaravajuće. Nisam uspio pogledati reprizu nijednog od njih, ali bilo je par koji su bili vrlo razočaravajući kad sam promatrao, onako na prvu. Ali, Lakersi su momčad koja igra s puno vještina. Oni razumiju kako generirati neke odluke i pretvoriti ih u svoju korist. Mislim da su nagrađeni za neke svoje stvari. Ali, morat ću vidjeti snimku. Možda sam u krivu. Možda su sudačke odluke bile točne, ali nisam imao osjećaj kao da gledam utakmicu", kazao je nakon utakmice Steve Kerr, prenose američki mediji.

James predvodio Lakerse

Lakerse su do vrijedne pobjede predvodili LeBron James sa 27 pogodaka, 9 skokova i 6 asistencija i Davis sa 23 ubačaja i 15 skokova. Kod Warriorsa, uz Curryja dvoznamenkasti su još bili Andrew Wiggins sa 17 i Gary Payton mlađi sa 15 koševa.

Lakerse sada još samo jedna pobjeda dijeli od plasmana u finale Zapadne konferencije iako su doigravanje izborili kroz "play in" turnir, a prvu priliku imat će u noći sa srijede na četvrtak u San Franciscu.

I na Istoku je momčad koja je doigravanje izborila tek kroz "play in" na pragu ulaska u konferencijski finale.

Miami poveo protiv Knicksa

Miami Heat je poveo sa 3-1 u pobjedama protiv New York Knicksa svladavši ih u četvrtoj utakmici na svom parketu sa 109-101. Heat je kontrolirao rezultat tijekom čitavog dvoboja, a do pobjede su ga predvodili Jimmy Butler sa 27 ubačaja i 10 asistencija te Bam Adebayo sa 23 poena i 13 skokova.

Kod Knicksa najbolji su bili Jalen Brunson sa 31 pogotkom i 11 asistencija i RJ Barrett sa 24 koša.

Peta utakmica Knicka i Heata na programu je također u noći sa srijede na četvrtak i to u Madison Square Gardenu.