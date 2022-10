PREMIJER LIGA / Košarkaši Dinama namučili Cibonu u povijesnoj utakmici

Košarkaši Cibone pobijedili su u petak zagrebački Dinamo sa 90-84 (13-24, 31-20, 21-15, 25-25) u utakmici 4. kola hrvatskog prvenstva odigranoj u Košarkaškom centru "Dražen Petrović". Bila je to povijesna utakmica, prva ikad između KK Dinamo Zagreb i Cibone i prava je šteta što Boysi nisu mogli bodriti košarkaški Dinamo, jer se utakmica glupo poklapala s najvećim hrvatskim nogometnim derbijem na Poljudu, srazom Hajduka i velikog Dinama. Inače, košarkaški Dinamo je puno bolje započeo utakmicu i već u 10. minuti došao do dvoznamenkaste prednosti (11-21). Cibona je u 16. minuti zaostajala za 11 koševa (27-38), ali su raspucani Borna Kapusta i Ivan Majcunić tricama vratili Cibonu u utakmicu pa je nakon 20 minuta rezultat bio 44-44. Od sredine treće četvrtine Cibona je došla do vodstva koje nije ispustila do kraja utakmice, iako je u jednom trenutku momčad pod vodstvom Marija Štirjana uspjela napraviti 7-0 za 45 sekundi i izjednačiti (71-71). No, Sesarovi izabranici su uspjeli spriječiti novi preokret pa je na kraju Cibona došla do treće pobjede u novoj sezoni HT Premijer lige. Borna Kapusta je za pobjednike ubacio 17 koševa uz osam asistencija. Po 14 poena su postigli Ivan Perasović i Lovro Mazalin, a Ivan Majcunić 13. Dinamo je predvodio kapetan Hrvoje Garafolić sa 28 koševa i devet skokova, dok je Ivan Novačić ubacio 17 poena. Cibona ima učinak 3-1, a time se pridružila Splitu i Zadru koji se nalaze na vrhu ljestvice, nakon što su Zadrani u derbiju odigranom na splitskim Gripama slavili sa 89-83. U subotu će utakmicu 4. kola odigrati Škrljevo - Cedevita Junior (19 sati), a u nedjelju će igrati Bosco - Gorica (17 sati), Furnir - Alkar i Šibenka - Zabok (18 sati).