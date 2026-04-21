Košarkaš završio u zatvoru radi bombona, sada moli da ga puste

Američki košarkaš Jarred Shaw (35), koji se od prosinca nalazi u indonezijskom zatvoru nakon što je policija kod njega pronašla gumene bombone s kanabisom, molio je zbog bolesti za prijevremeno puštanje na slobodu

Iako se trgovina drogom u Indoneziji kažnjava smrću, Shaw je prošlog prosinca proglašen krivim za blažu optužbu za posjedovanje i osuđen je na 26 mjeseci zatvora u Tangerangu, gradu u kojem je igrao za klub Hawks u indonezijskoj košarkaškoj ligi.

Shaw je na sudu priznao kupovinu 132 gumena bombona od kanabisa, ali samo kako bi ublažio simptome Crohnove bolesti, kronične upale probavnog trakta. Sada moli za međunarodnu pomoć tvrdeći kako su mu zatvorski uvjeti pogoršali zdravstveno stanje.

Shawn je tijekom karijere igrao u čak 20 momčadi diljem svijeta, od Turske, Tunisa i Japana, do Venezuele, Urugvaja i Meksika. Posljednje četiri godine je igrao u indonezijskoj ligi.

"Prošao sam kroz mnogo toga, boriti se sa svojim zdravljem uzima danak. Zdravlje mi se pogoršava," kazao je.

"Imam bolove u trbuhu, mučninu, povraćam, oštre bolove u trbuhu. Moja najveća briga su infekcije. Ispričavam se što sam prekršio zakon. Ne zanemarujem to, ali istovremeno moram paziti na svoje zdravlje," dodao je.

Indonezijske vlasti rekle su da će Shawu pružiti pomoć.

"Nema poteškoća u pristupu liječničkim tretmanima jer su osigurani," poručio je dužnosnik iz ministarstva pravosuđa i ljudskih prava Nyoman Gede Surya Mataram.

