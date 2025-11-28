Cibona dovodi novo pojačanje: U Draženov dom stiže domaći branič s europskim iskustvom

Cibona je tijekom reprezentativne stanke dovela novo pojačanje za nastavak sezone. U Draženov dom stiže Jan Palokaj, 25-godišnji branič visok 194 cm, rođen i odrastao u Zagrebu. Svoje je prve košarkaške korake napravio u nekadašnjem stvaralačkom rasadniku, KK Zagreb, klubu koji je iznjedrio mnoge talente, ali danas, nažalost, više ne postoji.

Palokaj se vraća u rodni grad nakon vrlo solidnih nastupa u FIBA Europe Cupu, gdje je ove sezone igrao protiv Cibone u dresu kosovskog Baskhimija. Upravo je tada privukao pozornost Cibonina stručnog stožera, pa je uprava kluba odlučila reagirati i pojačati se uoči zahtjevnog rasporeda koji slijedi.

“Sretan sam što se vraćam kući i što ću zaigrati za Cibonu, koja ove sezone djeluje kao vrlo pozitivno okruženje. Vjerujem da mogu pomoći momčadi da ostvari dobre rezultate. Posebna mi je čast biti dio Vukova”, poručio je Palokaj nakon potpisa. Budući da posjeduje hrvatsku putovnicu, nastupat će kao domaći igrač.

Sportski direktor Cibone, Marin Rozić, na predstavljanju je naglasio da klub dobiva igrača bogatog karaktera, širokog raspona vještina i odličnih fizičkih predispozicija:

“Riječ je o vrlo karakternom košarkašu koji pokriva pozicije dva i tri. Već sada je dovoljno iskusan, a dodatno nas je impresionirao u FIBA Europe Cupu, gdje je bio jedan od najboljih igrača svoje momčadi”, rekao je Rozić.

