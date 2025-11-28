FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
nova prinova /

Cibona dovodi novo pojačanje: U Draženov dom stiže domaći branič s europskim iskustvom

Cibona dovodi novo pojačanje: U Draženov dom stiže domaći branič s europskim iskustvom
×
Foto: Pressfocus/ddp Usa/profimedia

Palokaj se vraća u rodni grad nakon vrlo solidnih nastupa u FIBA Europe Cupu

28.11.2025.
11:07
Sportski.net
Pressfocus/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Cibona je tijekom reprezentativne stanke dovela novo pojačanje za nastavak sezone. U Draženov dom stiže Jan Palokaj, 25-godišnji branič visok 194 cm, rođen i odrastao u Zagrebu. Svoje je prve košarkaške korake napravio u nekadašnjem stvaralačkom rasadniku, KK Zagreb, klubu koji je iznjedrio mnoge talente, ali danas, nažalost, više ne postoji.

Palokaj se vraća u rodni grad nakon vrlo solidnih nastupa u FIBA Europe Cupu, gdje je ove sezone igrao protiv Cibone u dresu kosovskog Baskhimija. Upravo je tada privukao pozornost Cibonina stručnog stožera, pa je uprava kluba odlučila reagirati i pojačati se uoči zahtjevnog rasporeda koji slijedi.

“Sretan sam što se vraćam kući i što ću zaigrati za Cibonu, koja ove sezone djeluje kao vrlo pozitivno okruženje. Vjerujem da mogu pomoći momčadi da ostvari dobre rezultate. Posebna mi je čast biti dio Vukova”, poručio je Palokaj nakon potpisa. Budući da posjeduje hrvatsku putovnicu, nastupat će kao domaći igrač.

Sportski direktor Cibone, Marin Rozić, na predstavljanju je naglasio da klub dobiva igrača bogatog karaktera, širokog raspona vještina i odličnih fizičkih predispozicija:

“Riječ je o vrlo karakternom košarkašu koji pokriva pozicije dva i tri. Već sada je dovoljno iskusan, a dodatno nas je impresionirao u FIBA Europe Cupu, gdje je bio jedan od najboljih igrača svoje momčadi”, rekao je Rozić.

POGLEDAJTE VIDEO: Cibona pokreće proces preoblikovanja u sportsko dioničko društvo

CibonaFiba EurokupDrazenov Dom
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
nova prinova /
Cibona dovodi novo pojačanje: U Draženov dom stiže domaći branič s europskim iskustvom